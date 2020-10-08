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Тема дняСкандал с Плещеевым озером

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«Мы потеряем Плещеево озеро»: власти перекраивают генплан заповедных мест. Люди взбунтовались

В Ярославской области разразился скандал вокруг национального достояния России

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Скоро на берегу Плещеева озера могут появиться коттеджи и заборы

Скоро на берегу Плещеева озера могут появиться коттеджи и заборы

В Ярославской области могут застроить берега Плещеева озера

Скандал разразился в Переславле-Залесском Ярославской области. Поводом стали изменения, которые местные чиновники собрались внести в генплан городского округа. Обоснование для обновления документа власти привели вполне логичное. Дело в том, что еще в 2018 году Переславль-Залесский объединили с Нагорьевским, Пригородным и Рязанцевским сельскими поселениями, входящими в состав Переславского района в единый округ. Грубо говоря, раньше существовали Переславль и Переславский район. А после объединения это стало единым большим городским округом. Соответственно, потребовалась корректировка многих документов, в том числе и генплана. Но сейчас переславцы уже начинают думать, что причину и следствие в этой ситуации нужно поменять местами, что изначально объединение территории и было задумано ради того, чтобы потом изменить генплан.

Причины реформ

Вернемся к событиям 2018 года, когда и произошло объединение Переславля и Переславского района. Главой Переславля, который активно продвигал идею объединения, в то время был Владимир Волков — нынешний мэр Ярославля. И вот какие аргументы он приводил для реформы:

— Объединение даст в первую очередь управляемость и эффект управляемости. Не в том смысле, что будет один глава, и что он сказал, то и сделали. А управляемость в том смысле, что не будет тех заброшенных населённых пунктов, которые мечтают о детской площадке по десять лет. Не будет дисгармонии между городом и селом. На публичных слушаниях люди жаловались: живут недалеко от города, дорог нет, трудности с освещением и водоснабжением. Например, в Рязанцевском поселении у нас больше всего спортсменов, но нет спортзала. Сейчас поселение не может даже пытаться попасть в федеральную программу и рассчитывать на денежную поддержку со строительством зала. А городской округ сможет. В нём будет единый бюджет, единое управление, проще будет разработать проект строительства новой дороги или котельной.

Но не только этого ждали власти от объединения. В качестве одного из главных обоснований упрощения территориальной структуры переславские руководители тогда приводили улучшение привлекательности для инвесторов.

— Реформа проводится, чтобы упростить процедуру прохождения согласований. Должно быть единое окно, единая администрация, не должно быть лишних согласований, препятствий для инвесторов, которые будут заходить на территорию, — сказал тот же Волков после того, как областная дума утвердила изменения.

И уже тогда, в 2018 году, у некоторых возникали вопросы о том, что при едином управлении кому-то будет удобнее решать свои земельные интересы, ведь, как известно, Переславский район давно называют «дачей для Москвы».

— В своё время земли перевели под использование для строительства частных участков, видимо, ждали, что вся Москва к нам приедет. А сейчас мы видим, что поля зарастают борщевиком. С нерадивыми собственниками будем бороться — либо человек использует участок, либо будет повышаться налоговая ставка за неиспользование. Действительно, к нам много приезжают, район самый южный и близкий к Москве. Но ведь и главное, чтобы люди тут жили, платили налоги. Земельные участки — действительно, один из самых основных источников местных доходов, — прокомментировал тогда Волков.

Чем теперь недовольны люди

Именно из-за земельного вопроса и вскипел Переславль. В числе изменений, прописанных в генплане, значится перевод многих земельных участков из категории сельхозназначения под застройку. Особенно переславцев волнуют территории, прилегающие к Плещееву озеру. По проекту генплана, десятки гектаров на берегах Плещеева озера на расстоянии от 500 метров до 3 километров власти готовы присоединить к населенным пунктам или просто отдать под индивидуальное жилищное строительство. В числе населенных пунктов, территорию которых планируют расширять за счет присоединения земель пока еще сельхозназначения, — Борисоглебская слобода, Вашутино, Криушкино и другие. Но больше всего местных жителей задел перевод из категории земель сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов двух больших участков у деревни Криушкино. Один в 146 тысяч квадратных метров — под жилую зону, второй площадью более 286 тысяч квадратных метров — под зону отдыха. Причем, они находятся на особо охраняемой природной территории национального парка «Плещеево озеро», недалеко от знаменитого Синего камня. Люди опасаются, что, во-первых, под застройку пойдут красивейшие заповедные места, которые сейчас являются достоянием не только Ярославской области, но и всей России. И во-вторых, заселение территорий усугубит антропогенную нагрузку на экосистему самого Плещеева озера.

Жители Переславля опасаются потерять эти заповедные места

Жители Переславля опасаются потерять эти заповедные места

— Я считаю, что новый генеральный план — это преступление против всех жителей Переславского края и всех жителей России. Если он будет принят, мы потеряем уникальные ландшафты у Плещеева озера — они будут полностью застроены жилыми домами. Мы потеряем Плещеево озеро, потому что стоки от новых домов пойдут прямиком в него. Генплан включает зеленый свет для собственников земельных участков. Под ИЖС переводятся заповедные земли, которые хранят красоту и чистоту нашего края. При этом городские очистные сооружения дышат на ладан, жители Переславля уже столкнулись со страшной угрозой заражения питьевой воды продуктами жизнедеятельности сине-зеленых водорослей. Эти водоросли размножаются в озере, откуда происходит водозабор, по причине растущей антропогенной нагрузки, — уверена местный журналист и представитель ярославского областного отделения межрегиональной общественной организации православного патриотического движения «Родина Александра Невского» Наталья Власова. — Что касается бывшего Переславского района, то там ко многим населенным пунктам будут прирезаны земли — они переводятся в земли поселений. Очевидно, для того, чтобы подороже продать под дачи. Однако в генплане не говорится о том, как будут развиваться дальше эти территории, — в проекте генплана отсутствует социально-экономическое обоснование принимаемых решений об изменении статуса земель. Будут ли жители обеспечены объектами социальной сферы, транспортом? Про это в генплане — ни слова. Главное — побыстрее продать. Если мы хотим сохранить нашу землю и нашу природу, этот генплан нельзя принимать ни в коем случае!

Целью создания национального парка «Плещеево озеро», его миссией является сохранение и восстановление уникального природно-исторического комплекса в районе города Переславля-Залесского и жемчужины Верхней Волги — озера Плещеево с эндемичной популяцией переславской ряпушки. Образован национальный парк в 1988 году. С 2000 года парк находился в ведении Министерства природных ресурсов РФ. Экологическим стержнем национального парка является озеро Плещеево — один из крупнейших и наиболее живописных водоемов Центральной России, который по ряду геоморфологических, гидрологических, гидрохимических и других показателей не имеет аналогов на европейской территории России.

Жители Криушкино и те, у кого там дачи, также бьются против изменений.

— Будут утрачены уникальные ландшафты и памятники культуры и истории в районе Никитского монастыря и Александровой горы, а также под угрозой окажутся и другие объекты культурного наследия, — считает Кирилл Георгиевский, у которого в Криушкино дом.

Кому это выгодно?

По данным Росреестра, сейчас кадастровая стоимость участка у Криушкино площадью 286 тысяч квадратных метров составляет всего 1,3 миллиона. Стоимость второго участка площадью 146 тысяч квадратных метров — всего 676 тысяч. А вот рыночная стоимость участков в 9–15 соток в этом месте, судя по объявлениям о продаже, начинается от миллиона рублей. В качестве обоснования для перевода участков в категорию земель населенных пунктов указывается заявление собственника. А правообладателем обоих участков, по сведениям того же Росреестра, является некая Наталья Масленкина. По данным сервиса «Контур. Фокус», она — индивидуальный предприниматель, работающая в строительной сфере. Из этого напрашивается вывод, что строительство, видимо, следует ожидать и здесь.

Этот участок площадью&nbsp;286 тысяч квадратных метров хотят присоединить к деревне Криушкино и использовать как зону отдыха

Этот участок площадью 286 тысяч квадратных метров хотят присоединить к деревне Криушкино и использовать как зону отдыха

Второй участок на берегу Плещеева озера планируют отдать под застройку жилыми домами

Второй участок на берегу Плещеева озера планируют отдать под застройку жилыми домами

Мнение властей

Власти города считают, что ничего противозаконного не происходит.

— Мы проводим работу по подготовке проекта генерального плана городского округа город Переславль-Залесский. Проект в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса прошел обязательные согласования по порядку, утвержденному приказом Минэкономразвития России, в том числе с Минприроды РФ, а также в соответствии с Постановлением правительства Ярославской области «Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской области на территории Ярославской области». Земельные участки, включенные в границы населенного пункта для комплексного освоения территории (как тот участок, о котором пишут в соцсетях и СМИ), после утверждения генплана могут использоваться только в соответствии с их разрешенным использованием и с учетом особенностей (ограничений, обременений — коих здесь немало), установленных законодательством. Так, перед освоением земельного участка собственники обязаны провести историко-культурную экспертизу, разработать проект планировки территории и согласовать его с областными и федеральными структурами, получить согласование социально-экономической деятельности в Минприроды РФ, провести археологические изыскания, — прокомментировали ситуацию в администрации Переславля-Залесского.

Продолжение следует

Сейчас в Переславле в разные дни и в разных населенных пунктах идут публичные слушания по генплану. Последние обсуждения намечены на следующую неделю. Потом проект вынесут на рассмотрение переславских депутатов, которые окончательно должны решить — утверждать проект или нет. Переславские активисты тем временем пытаются достучаться до всех инстанций, чтобы не допустить этого. Кирилл Георгиевский уже написал обращение к президенту и в региональное отделение ОНФ. Общероссийский народный фронт, в свою очередь, обратился в прокуратуру.

Публичные слушания в Криушкино пройдут 12 октября

Публичные слушания в Криушкино пройдут 12 октября

Редакция 76.RU направила запросы по ситуации в национальный парк «Плещеево озеро» и Министерство природных ресурсов.

Будем следить за ситуацией.

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ГенпланПереславль-ЗалесскийПлещеево озеро
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