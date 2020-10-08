«Мы потеряем Плещеево озеро»: власти перекраивают генплан заповедных мест. Люди взбунтовались

Но не только этого ждали власти от объединения. В качестве одного из главных обоснований упрощения территориальной структуры переславские руководители тогда приводили улучшение привлекательности для инвесторов.



— Реформа проводится, чтобы упростить процедуру прохождения согласований. Должно быть единое окно, единая администрация, не должно быть лишних согласований, препятствий для инвесторов, которые будут заходить на территорию, — сказал тот же Волков после того, как областная дума утвердила изменения.



И уже тогда, в 2018 году, у некоторых возникали вопросы о том, что при едином управлении кому-то будет удобнее решать свои земельные интересы, ведь, как известно, Переславский район давно называют «дачей для Москвы».



— В своё время земли перевели под использование для строительства частных участков, видимо, ждали, что вся Москва к нам приедет. А сейчас мы видим, что поля зарастают борщевиком. С нерадивыми собственниками будем бороться — либо человек использует участок, либо будет повышаться налоговая ставка за неиспользование. Действительно, к нам много приезжают, район самый южный и близкий к Москве. Но ведь и главное, чтобы люди тут жили, платили налоги. Земельные участки — действительно, один из самых основных источников местных доходов, — прокомментировал тогда Волков.

