«Мы потеряем Плещеево озеро»: власти перекраивают генплан заповедных мест. Люди взбунтовались

В Ярославской области могут застроить берега Плещеева озера
Скандал разразился в Переславле-Залесском Ярославской области. Поводом стали изменения, которые местные чиновники собрались внести в генплан городского округа. Обоснование для обновления документа власти привели вполне логичное. Дело в том, что еще в 2018 году Переславль-Залесский объединили с Нагорьевским, Пригородным и Рязанцевским сельскими поселениями, входящими в состав Переславского района в единый округ. Грубо говоря, раньше существовали Переславль и Переславский район. А после объединения это стало единым большим городским округом. Соответственно, потребовалась корректировка многих документов, в том числе и генплана. Но сейчас переславцы уже начинают думать, что причину и следствие в этой ситуации нужно поменять местами, что изначально объединение территории и было задумано ради того, чтобы потом изменить генплан.
Причины реформ
Вернемся к событиям 2018 года, когда и произошло объединение Переславля и Переславского района. Главой Переславля, который активно продвигал идею объединения, в то время был Владимир Волков — нынешний мэр Ярославля. И вот какие аргументы он приводил для реформы:
— Объединение даст в первую очередь управляемость и эффект управляемости. Не в том смысле, что будет один глава, и что он сказал, то и сделали. А управляемость в том смысле, что не будет тех заброшенных населённых пунктов, которые мечтают о детской площадке по десять лет. Не будет дисгармонии между городом и селом. На публичных слушаниях люди жаловались: живут недалеко от города, дорог нет, трудности с освещением и водоснабжением. Например, в Рязанцевском поселении у нас больше всего спортсменов, но нет спортзала. Сейчас поселение не может даже пытаться попасть в федеральную программу и рассчитывать на денежную поддержку со строительством зала. А городской округ сможет. В нём будет единый бюджет, единое управление, проще будет разработать проект строительства новой дороги или котельной.
Но не только этого ждали власти от объединения. В качестве одного из главных обоснований упрощения территориальной структуры переславские руководители тогда приводили улучшение привлекательности для инвесторов.
— Реформа проводится, чтобы упростить процедуру прохождения согласований. Должно быть единое окно, единая администрация, не должно быть лишних согласований, препятствий для инвесторов, которые будут заходить на территорию, — сказал тот же Волков после того, как областная дума утвердила изменения.
И уже тогда, в 2018 году, у некоторых возникали вопросы о том, что при едином управлении кому-то будет удобнее решать свои земельные интересы, ведь, как известно, Переславский район давно называют «дачей для Москвы».
— В своё время земли перевели под использование для строительства частных участков, видимо, ждали, что вся Москва к нам приедет. А сейчас мы видим, что поля зарастают борщевиком. С нерадивыми собственниками будем бороться — либо человек использует участок, либо будет повышаться налоговая ставка за неиспользование. Действительно, к нам много приезжают, район самый южный и близкий к Москве. Но ведь и главное, чтобы люди тут жили, платили налоги. Земельные участки — действительно, один из самых основных источников местных доходов, — прокомментировал тогда Волков.
Чем теперь недовольны люди
Именно из-за земельного вопроса и вскипел Переславль. В числе изменений, прописанных в генплане, значится перевод многих земельных участков из категории сельхозназначения под застройку. Особенно переславцев волнуют территории, прилегающие к Плещееву озеру. По проекту генплана, десятки гектаров на берегах Плещеева озера на расстоянии от 500 метров до 3 километров власти готовы присоединить к населенным пунктам или просто отдать под индивидуальное жилищное строительство. В числе населенных пунктов, территорию которых планируют расширять за счет присоединения земель пока еще сельхозназначения, — Борисоглебская слобода, Вашутино, Криушкино и другие. Но больше всего местных жителей задел перевод из категории земель сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов двух больших участков у деревни Криушкино. Один в 146 тысяч квадратных метров — под жилую зону, второй площадью более 286 тысяч квадратных метров — под зону отдыха. Причем, они находятся на особо охраняемой природной территории национального парка «Плещеево озеро», недалеко от знаменитого Синего камня. Люди опасаются, что, во-первых, под застройку пойдут красивейшие заповедные места, которые сейчас являются достоянием не только Ярославской области, но и всей России. И во-вторых, заселение территорий усугубит антропогенную нагрузку на экосистему самого Плещеева озера.
— Я считаю, что новый генеральный план — это преступление против всех жителей Переславского края и всех жителей России. Если он будет принят, мы потеряем уникальные ландшафты у Плещеева озера — они будут полностью застроены жилыми домами. Мы потеряем Плещеево озеро, потому что стоки от новых домов пойдут прямиком в него. Генплан включает зеленый свет для собственников земельных участков. Под ИЖС переводятся заповедные земли, которые хранят красоту и чистоту нашего края. При этом городские очистные сооружения дышат на ладан, жители Переславля уже столкнулись со страшной угрозой заражения питьевой воды продуктами жизнедеятельности сине-зеленых водорослей. Эти водоросли размножаются в озере, откуда происходит водозабор, по причине растущей антропогенной нагрузки, — уверена местный журналист и представитель ярославского областного отделения межрегиональной общественной организации православного патриотического движения «Родина Александра Невского» Наталья Власова. — Что касается бывшего Переславского района, то там ко многим населенным пунктам будут прирезаны земли — они переводятся в земли поселений. Очевидно, для того, чтобы подороже продать под дачи. Однако в генплане не говорится о том, как будут развиваться дальше эти территории, — в проекте генплана отсутствует социально-экономическое обоснование принимаемых решений об изменении статуса земель. Будут ли жители обеспечены объектами социальной сферы, транспортом? Про это в генплане — ни слова. Главное — побыстрее продать. Если мы хотим сохранить нашу землю и нашу природу, этот генплан нельзя принимать ни в коем случае!
Целью создания национального парка «Плещеево озеро», его миссией является сохранение и восстановление уникального природно-исторического комплекса в районе города Переславля-Залесского и жемчужины Верхней Волги — озера Плещеево с эндемичной популяцией переславской ряпушки. Образован национальный парк в 1988 году. С 2000 года парк находился в ведении Министерства природных ресурсов РФ. Экологическим стержнем национального парка является озеро Плещеево — один из крупнейших и наиболее живописных водоемов Центральной России, который по ряду геоморфологических, гидрологических, гидрохимических и других показателей не имеет аналогов на европейской территории России.
Жители Криушкино и те, у кого там дачи, также бьются против изменений.
— Будут утрачены уникальные ландшафты и памятники культуры и истории в районе Никитского монастыря и Александровой горы, а также под угрозой окажутся и другие объекты культурного наследия, — считает Кирилл Георгиевский, у которого в Криушкино дом.
Кому это выгодно?
По данным Росреестра, сейчас кадастровая стоимость участка у Криушкино площадью 286 тысяч квадратных метров составляет всего 1,3 миллиона. Стоимость второго участка площадью 146 тысяч квадратных метров — всего 676 тысяч. А вот рыночная стоимость участков в 9–15 соток в этом месте, судя по объявлениям о продаже, начинается от миллиона рублей. В качестве обоснования для перевода участков в категорию земель населенных пунктов указывается заявление собственника. А правообладателем обоих участков, по сведениям того же Росреестра, является некая Наталья Масленкина. По данным сервиса «Контур. Фокус», она — индивидуальный предприниматель, работающая в строительной сфере. Из этого напрашивается вывод, что строительство, видимо, следует ожидать и здесь.
Мнение властей
Власти города считают, что ничего противозаконного не происходит.
— Мы проводим работу по подготовке проекта генерального плана городского округа город Переславль-Залесский. Проект в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса прошел обязательные согласования по порядку, утвержденному приказом Минэкономразвития России, в том числе с Минприроды РФ, а также в соответствии с Постановлением правительства Ярославской области «Об утверждении Порядка рассмотрения документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской области на территории Ярославской области». Земельные участки, включенные в границы населенного пункта для комплексного освоения территории (как тот участок, о котором пишут в соцсетях и СМИ), после утверждения генплана могут использоваться только в соответствии с их разрешенным использованием и с учетом особенностей (ограничений, обременений — коих здесь немало), установленных законодательством. Так, перед освоением земельного участка собственники обязаны провести историко-культурную экспертизу, разработать проект планировки территории и согласовать его с областными и федеральными структурами, получить согласование социально-экономической деятельности в Минприроды РФ, провести археологические изыскания, — прокомментировали ситуацию в администрации Переславля-Залесского.
Продолжение следует
Сейчас в Переславле в разные дни и в разных населенных пунктах идут публичные слушания по генплану. Последние обсуждения намечены на следующую неделю. Потом проект вынесут на рассмотрение переславских депутатов, которые окончательно должны решить — утверждать проект или нет. Переславские активисты тем временем пытаются достучаться до всех инстанций, чтобы не допустить этого. Кирилл Георгиевский уже написал обращение к президенту и в региональное отделение ОНФ. Общероссийский народный фронт, в свою очередь, обратился в прокуратуру.
Редакция 76.RU направила запросы по ситуации в национальный парк «Плещеево озеро» и Министерство природных ресурсов.
Будем следить за ситуацией.