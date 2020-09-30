«Болезнь оказалась сильнее»: умерла учитель школы, закрытой на карантин из-за коронавируса

Официально не сообщается, какая именно болезнь унесла жизнь любимого всеми учителя. Но анонимно коллеги Ирины Михайловны и родители учеников школы указывают на то, что это был коронавирус. О том, что у одного из педагогов был положительный тест, сообщалось в группе школы в сети «ВКонтакте». После этого часть учеников перевели на дистанционное обучение. Родители остальных забили тревогу и потребовали распустить всех.

— Закрыть всю школу и сделать полную дезинфекцию, все контактировали независимо от того, в каких классах преподавал учитель! Страшно то, что дети принесут вирус домой, а дома пожилые дедушки и бабушки, — написала в группе школы мама одного из учеников Ольга Николаевна.



В итоге с 30 сентября учебное учреждение на неделю полностью закрыли на карантин.

