«Болезнь оказалась сильнее»: умерла учитель школы, закрытой на карантин из-за коронавируса

В Ярославской области умерла учитель закрытой из-за коронавируса школы
В Брейтове простились с учителем географии местной школы Ириной Михайловной Шмагиной. Преподаватель скончалась неожиданно для многих.
— Вчера на 65-м году жизни от нас ушла Ирина Михайловна Шмагина… Она была и сердцем, и душой коллектива школы. Она могла все: научить и воспитать детей, поддержать коллег, найти общий язык с родителями. А еще Ирина Михайловна была мудрой, ответственной, строгой, справедливой, верной учительскому делу и до последнего болеющей душой за всех нас. Она была такой сильной! Но болезнь оказалась сильнее, — написала в группе «Брейтово | Подслушано» директор брейтовской школы Ирина Чекмарева.
Официально не сообщается, какая именно болезнь унесла жизнь любимого всеми учителя. Но анонимно коллеги Ирины Михайловны и родители учеников школы указывают на то, что это был коронавирус. О том, что у одного из педагогов был положительный тест, сообщалось в группе школы в сети «ВКонтакте». После этого часть учеников перевели на дистанционное обучение. Родители остальных забили тревогу и потребовали распустить всех.
— Закрыть всю школу и сделать полную дезинфекцию, все контактировали независимо от того, в каких классах преподавал учитель! Страшно то, что дети принесут вирус домой, а дома пожилые дедушки и бабушки, — написала в группе школы мама одного из учеников Ольга Николаевна.
В итоге с 30 сентября учебное учреждение на неделю полностью закрыли на карантин.