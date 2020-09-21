Церковь попросила: в центре Ярославля отдадут здание под нужды епархии

Здание в центре Ярославля передадут епархии
Ярославская епархия попросила, а чиновники не могли отказать — в центре города часть здания вернут Русской православной церкви. Речь идёт о доме № 24 по улице Трефолева, где многие годы располагался детский магазин, а теперь находится заведение с восточной кухней.
— Учитывая заявление местной религиозной организации «Казанский женский монастырь», муниципалитет решил передать безвозмездно в собственность недвижимое имущество для использования в функциональных целях, — говорится в решении муниципалитета Ярославля.
Казанский монастырь получит не всё здание, а только помещения подвала общей площадью 164,6 квадратных метра. Само здание является объектом культурного наследия, оно было построено в 1904 году как церковно-приходская школа. Именно поэтому теперь, согласно федеральному закону № 327-ФЗ, оно может быть передано обратно церкви.
Но есть в Ярославле и обратный пример, когда епархия, сперва запросив своё имущество, вернула его обратно. Речь идёт об участке на Леонтьевском кладбище, на содержание которого у церкви не нашлось средств.