Церковь попросила: в центре Ярославля отдадут здание под нужды епархии

Ярославская епархия попросила, а чиновники не могли отказать — в центре города часть здания вернут Русской православной церкви. Речь идёт о доме № 24 по улице Трефолева, где многие годы располагался детский магазин, а теперь находится заведение с восточной кухней.

— Учитывая заявление местной религиозной организации «Казанский женский монастырь», муниципалитет решил передать безвозмездно в собственность недвижимое имущество для использования в функциональных целях, — говорится в решении муниципалитета Ярославля.

