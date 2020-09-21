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Церковь попросила: в центре Ярославля отдадут здание под нужды епархии

В этом доме долгие годы располагался детский магазин

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Подвальный этаж этого здания отдадут епархии&nbsp;

Подвальный этаж этого здания отдадут епархии 

Здание в центре Ярославля передадут епархии

Ярославская епархия попросила, а чиновники не могли отказать — в центре города часть здания вернут Русской православной церкви. Речь идёт о доме № 24 по улице Трефолева, где многие годы располагался детский магазин, а теперь находится заведение с восточной кухней.

— Учитывая заявление местной религиозной организации «Казанский женский монастырь», муниципалитет решил передать безвозмездно в собственность недвижимое имущество для использования в функциональных целях, — говорится в решении муниципалитета Ярославля.

Казанский монастырь получит не всё здание, а только помещения подвала общей площадью 164,6 квадратных метра. Само здание является объектом культурного наследия, оно было построено в 1904 году как церковно-приходская школа. Именно поэтому теперь, согласно федеральному закону № 327-ФЗ, оно может быть передано обратно церкви.

Но есть в Ярославле и обратный пример, когда епархия, сперва запросив своё имущество, вернула его обратно. Речь идёт об участке на Леонтьевском кладбище, на содержание которого у церкви не нашлось средств.

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Епархияцерковь
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