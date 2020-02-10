«Церковная целесообразность»: Ярославская епархия отдала скандальное кладбище городу

На днях в Ярославской епархии на расширенном совете обсудили положение дел на Леонтьевском кладбище. И приняли решение отдать выделенный Леонтьевскому приходу участок мэрии города.



— Совет решил в связи с церковной целесообразностью и отсутствием финансовых возможностей местной религиозной организации православного прихода Леонтьевского храма привести выделенный ему ранее участок кладбища в соответствие с принятыми законодательством нормами, передать мэрии города Ярославля, — сообщили в ярославской епархии.

