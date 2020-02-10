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Город

«Церковная целесообразность»: Ярославская епархия отдала скандальное кладбище городу

Представители РПЦ объяснили, почему они это сделали

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Епархия передала свой участок Леонтьевского кладбища мэрии Ярославля

Епархия передала свой участок Леонтьевского кладбища мэрии Ярославля

На днях в Ярославской епархии на расширенном совете обсудили положение дел на Леонтьевском кладбище. И приняли решение отдать выделенный Леонтьевскому приходу участок мэрии города.

— Совет решил в связи с церковной целесообразностью и отсутствием финансовых возможностей местной религиозной организации православного прихода Леонтьевского храма привести выделенный ему ранее участок кладбища в соответствие с принятыми законодательством нормами, передать мэрии города Ярославля, — сообщили в ярославской епархии.

Ранее с Леонтьевским кладбищем в Ярославле прогремел скандал. Появились слухи, что за деньги там стали продавать места для захоронений, хотя по факту кладбище давно переполнено.

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кладбищеепархия
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КОММЕНТАРИИ (15)

Туся
10 фев 2020 в 13:32

Наш знакомый из Костромы приехал в прошлом году на могилу матери, а могилы НЕТ, на этом месте уже чужая могила какого-то "братка" 27-летнего. Пошел разбираться в церковь, так его староста буквально взашей вытолкала, да еще пригласила каких-то парней, обвинила, что он десятилетиями не ухаживал за могилой. А он ежегодно 2 раза в год приезжал на день рождения и день смерти. Да, памятника не было в граните, стоял кованый крест. Вот так ничего и не добился. Писал и в епархию и даже в патриархию. Ответ меры будут приняты. А какие меры? И вообще главу нашей епархии убрали не по ричине старости, а по причине этих жалоб. Но не думаю, что теперь порядка будет больше. Просто все будет еще дороже.

Гость
10 фев 2020 в 13:19

У них нечего святого уже не осталось ни уважения ни чего им только деньги за места,и мафия одним словом,!!!

ваш господин
10 фев 2020 в 13:03

неужто мэр с администрацией решил как фараон , ну того , со своими слугами к анубису в гости пожаловать? ежели так - одобряем😁