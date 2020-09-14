«Магнитъ Косметикъ»: ради двух улочек в Рыбинске крупные российские бренды изменили своим принципам

Начало у истории простое — Митя рассматривал фото XIX века и подумал: было бы здорово сделать так, чтобы вся улица, благодаря наружному оформлению, вернулась в те времена, а?

И с этой мыслью пошёл в администрацию. Удачно зашёл — там на тот момент как раз думали над реконструкцией Красной площади (как водится, площади в центре города), и идея Мити пришлась ко двору. Не пришлось и чиновников уговаривать.

Все стороны ненависти



А вот горожане с недоверием отнеслись к переменам.

— Вначале было от спокойного ворчания до неприятия идеи, — говорит Митя Кузнецов. — Я испытал на себе все стороны ненависти. Без этого никуда. Вообще любое дело практически всегда не принимается, особенно сложное такое, когда ты вклиниваешься в социальную сферу с непривычными совершенно взглядами. Конечно, очень многие люди негодовали, потому что привыкли к своим старым лавочкам, к своим видам, ёлочкам.