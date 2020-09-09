Заболеваемость пошла вверх: оперштаб выдал данные о новых заболевших коронавирусом на 9 сентября

Ситуация по коронавирусу в Ярославской области не улучшается. На утро 9 сентября федеральный оперативный штаб объявил ещё о 42 новых заболевших в Ярославской области и 49 выздоровевших.

Несмотря на то что в последнее время число выздоровевших пациентов чаще превышает количество новых заражённых, темп распространения COVID не снижается. Каждый день в течение последних трёх месяцев официальная статистика выдаёт информацию о 37–42 новых заболевших.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7584 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Выздоровели за всё время 7056 человек, 42 умерли, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.