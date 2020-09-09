9 сентября среда
СЕЙЧАС +17°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняПервоклассников Рыбинска перевели на дистант

Все новости

Все новости

Заболеваемость пошла вверх: оперштаб выдал данные о новых заболевших коронавирусом на 9 сентября

В Ярославской области ситуация не улучшается

1 998
8Обсудить

Поделиться

В Ярославской области несколько месяцев заболеваемость держится на одном уровне&nbsp;

В Ярославской области несколько месяцев заболеваемость держится на одном уровне 

Ситуация по коронавирусу в Ярославской области не улучшается. На утро 9 сентября федеральный оперативный штаб объявил ещё о 42 новых заболевших в Ярославской области и 49 выздоровевших.

Несмотря на то что в последнее время число выздоровевших пациентов чаще превышает количество новых заражённых, темп распространения COVID не снижается. Каждый день в течение последних трёх месяцев официальная статистика выдаёт информацию о 37–42 новых заболевших.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7584 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Выздоровели за всё время 7056 человек, 42 умерли, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Кроме того, выросла смертность от инфекции, накануне официально зарегистрировали пик смертей за сутки — скончались четыре человека. Однако данные официальной статистики оперштаба расходятся с данными другой статистики (тоже официальной) — Росстата. Второй выдал информацию о том, что умерших от инфекции в Ярославской области больше.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVIDкоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!