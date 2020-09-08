Пик смертей: в Ярославской области за сутки от коронавируса скончались четыре человека

В Ярославской области ухудшается эпидемиологическая обстановка. За минувшие сутки статистика по распространению коронавирусной инфекции резко ухудшилась — на утро 8 сентября зафиксировано сразу четыре случая смерти от COVID-19. Это самое большое официально озвученное число умерших от инфекции за сутки за всё время пандемии.
Положительные тесты, подтверждающие инфекцию, пришли ещё у 38 человек, выписали с больничных 92 пациента.
— С начала пандемии в Ярославской области коронавирус подтверждён у 7542 человек, выздоровели за всё время 7007, а 42 умерли, — подвели общие данные в оперативном штабе России.
Обстановка ухудшается и в открывшихся с 1 сентября школах — уже несколько классов отправлены на карантин и дистанционное обучение из-за заболевших школьников. Вспышка инфекции случилась в коллективе хоровой капеллы после концерта. В Ярославской области с последней недели августа заметно возросла смертность от коронавируса: новые случаи регистрируются почти каждый день.
В целом по стране инфекция тоже не сбавляет оборотов: сегодня зафиксировано 5099 новых случаев заболевания, 122 смерти. С больничных выписаны 6722 человека.