Пик смертей: в Ярославской области за сутки от коронавируса скончались четыре человека

В Ярославской области ухудшается эпидемиологическая обстановка. За минувшие сутки статистика по распространению коронавирусной инфекции резко ухудшилась — на утро 8 сентября зафиксировано сразу четыре случая смерти от COVID-19. Это самое большое официально озвученное число умерших от инфекции за сутки за всё время пандемии.

Положительные тесты, подтверждающие инфекцию, пришли ещё у 38 человек, выписали с больничных 92 пациента.

— С начала пандемии в Ярославской области коронавирус подтверждён у 7542 человек, выздоровели за всё время 7007, а 42 умерли, — подвели общие данные в оперативном штабе России.