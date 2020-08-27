Москвичи и бывшие: кто хочет стать депутатом Госдумы от Ярославской области

13 сентября в Ярославской области пройдут довыборы депутата в Государственную Думу России. На этом важном голосовании предстоит выбрать человека, который будет выступать за интересы ярославцев на федеральном уровне. Правда, голосовать сможет не вся область, а только те, кто живёт в границах избирательного округа № 194.
На выборы подались десять человек, зарегистрировали только восемь кандидатов. Кто они? Рассказываем о них пофамильно в алфавитном порядке.
Москвич
44-летний Олег Булаев живёт в Москве. Кандидат представит на выборах «Коммунистическую партию социальной справедливости».
О нём известно, что он является кандидатом биологических наук. На счетах в банках у него находится 1,55 миллиона рублей, а владеет он долями в двух земельных участках в Подмосковье и одной квартирой в Дагестане.
Бывший заммэра
57-летний Олег Виноградов в ярославской политике давно — он работал ещё в команде мэра Евгения Урлашова его заместителем. Последние несколько лет представляет партию «Яблоко».
Окончил московский авиационный институт, затем современную гуманитарную академию. Доходы получает от работы в партии и финансовой компании. За всё — 312 475 рублей в год. Владеет стометровой квартирой в Ярославской области, двумя машинами — Nissan Teana и Toyota Rav4, обе — 2008 года выпуска. В момент подачи заявления на регистрацию в качестве кандидата у Олега Виноградова было на счетах 20 тысяч рублей.
Олег Виноградов не впервые участвует в выборах. В 2017 году он хотел стать губернатором Ярославской области, но тогда победил Дмитрий Миронов.
Генерал-майор в отставке
67-летний Владимир Ворожцов тоже решил покорить сердца ярославцев, чтобы попасть в Госдуму. Он будет представлять «Партию пенсионеров».
О нём известно, что он окончил Санкт-Петербургский университет МВД России и в настоящее время получает пенсию от этого ведомства как генерал-майор в отставке. Также Ворожцов зарабатывает, получая проценты от вкладов — общая сумма доходов 1,5 миллиона рублей, на счетах кандидата находится 4,201 миллиона рублей.
Ворожцов владеет пятью земельными участками в Тульской и Московской областях, двумя квартирами в Москве (одна из них в доле).
Бывший хоккеист
50-летний Андрей Коваленко в настоящее время работает депутатом Ярославской областной думы, однако больше он известен как советский и российский хоккеист Русский танк. Живёт Коваленко в деревне Твердино в Ярославской области. На выборах представит партию «Единая Россия».
Доходы кандидата в депутаты — 11 миллионов рублей. Получает он эти деньги от Союза игроков Континентальной Хоккейной Лиги, Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига», в качестве процентов от вкладов в двух банках и частично из бюджета Ярославской области как депутат. На момент подачи заявления на участие в выборах на счетах Коваленко находилось больше двух миллионов рублей.
У Коваленко есть стометровая квартира в Нижегородской области и доля в 82-метровой квартире в Москве. В автопарке — Toyota Land Cruser 2015 года, Toyota Hilux 2017 года, прицеп, снегоход SKI-DOO.
Также он держит акции «Газпромбанка» на полмиллиона рублей.
Выбилась из маленького городка
51-летняя Елена Кузнецова родом из Гаврилов-Яма, там же она и живёт, а работает депутатом Ярославской областной думы. Она представляет партию КПРФ.
Основной доход кандидат в Госдуму получает в качестве зарплаты за работу ярославским депутатом, также она получает проценты от двух вкладов и продала имущество в прошлом году (не уточняется, какое). Итого доходы составляют 2,196 миллиона рублей в год. На счетах на момент подачи заявления в избирком у неё было 50 тысяч рублей.
Елена Кузнецова окончила академию труда и социальных отношений. Имеет 2 квартиры в Ярославской области (35 и 52 квадратных метра), ездит на Renault Logan 2011 года выпуска.
Экс-губернатор
73-летний политик Анатолий Лисицын снова пробует свои силы. Он представит на выборах в Госдуму партию «Справедливая Россия».
Анатолий Лисицын известен как первый губернатор Ярославской области (занимал пост с 1991 по 2007 год), при котором построили второй мост через Волгу в Ярославле и ледовый дворец «Арена-2000». Позже он избирался в Госдуму пятого созыва и представлял Ярославскую область в Совете Федерации.
Ежегодно Лисицын проводит премию от собственного фонда — «Общественное признание», — выбирая лучших деятелей в области.
Основные его доходы — пенсия и проценты по вкладам — составляют 882 тысячи рублей в год. Лисицын владеет земельным участком в в Ярославской области в 15 тысяч квадратных метров, двумя квартирами в регионе (на 124 и 91 квадратный метр), а также гаражным боксом. В его автопарке 2 машины: BMW X4 2014 года выпуска и Mercedes-Вenz 2014 года выпуска.
Также политик вложился в облигации Министерства финансов России на 1,1 миллиона рублей.
Из инженеров в депутаты
52-летняя Ирина Лобанова также идёт на выборы с депутатской должности — она работает в Ярославской областной думе. Кандидат представит партию ЛДПР, в которой она состоит уже 20 лет. Живёт Ирина Лобанова в Ивняках.
В источниках доходов у неё значится зарплата депутата и проценты от вклада, всё вместе выходит на 1,19 миллиона рублей в год. На счетах на момент подачи заявления в избирком у неё было 5 тысяч рублей. Владеет Ирина небольшим участком в регионе и половиной квартиры в 46 квадратных метров.
До депутатского кресла Ирина работала электромонтёром, а затем инженером в «Яргорэлектросети» в течение многих лет.
Москвичка
52-летняя Оксана Ромашкова из Москвы — персона для Ярославской области новая. Она живёт в столице, где оканчивала институт инженеров железнодорожного транспорта. Работает ведущим научным сотрудником в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Зарплату за прошлый год получала в Московском государственном лингвистическом университете — 990 тысяч рублей в год. На счетах в банках у неё лежит 1,8 миллиона рублей.
У Оксаны Ромашковой есть квартира в 38 квадратных метров в Москве и машина Nissan Juke 2013 года выпуска.