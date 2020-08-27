Москвичи и бывшие: кто хочет стать депутатом Госдумы от Ярославской области

13 сентября в Ярославской области пройдут довыборы депутата в Государственную Думу России. На этом важном голосовании предстоит выбрать человека, который будет выступать за интересы ярославцев на федеральном уровне. Правда, голосовать сможет не вся область, а только те, кто живёт в границах избирательного округа № 194.

На выборы подались десять человек, зарегистрировали только восемь кандидатов. Кто они? Рассказываем о них пофамильно в алфавитном порядке.

Москвич