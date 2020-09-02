Толпы родителей за забором: как теперь в Ярославле забирают детей после уроков

В Ярославле толпа родителей собралась у школы № 70 на улице Терешковой. Ждут со стороны второстепенного входа со двора, у металлического забора. Десятки родителей, отпросившихся с работы, пытаются забрать детей после уроков.

— Сами не знаем, как всё будет, сегодня первый день. Ждём наших первоклашек, — делится бабушка, стоящая рядом. — Нас теперь в школу не пускают.

Нововведение связано с пандемией коронавирусной инфекции, из-за чего ограничили доступ в учебные заведения третьим лицам.