2 сентября среда
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.58
eur 88.15
СрочноШкольников из Ярославля перевели на дистант

Все новости

Все новости

Толпы родителей за забором: как теперь в Ярославле забирают детей после уроков

Как проходит очное обучение в условиях пандемии

2 528
10Обсудить

Поделиться

Теперь так у всех школ города

Теперь так у всех школ города

В Ярославле родителей, забирающих детей из школ, оставили за забором

В Ярославле толпа родителей собралась у школы № 70 на улице Терешковой. Ждут со стороны второстепенного входа со двора, у металлического забора. Десятки родителей, отпросившихся с работы, пытаются забрать детей после уроков.

— Сами не знаем, как всё будет, сегодня первый день. Ждём наших первоклашек, — делится бабушка, стоящая рядом. — Нас теперь в школу не пускают.

Нововведение связано с пандемией коронавирусной инфекции, из-за чего ограничили доступ в учебные заведения третьим лицам.

Какие ещё правила действуют в новом учебном году:

  • Каждый класс в течение первого полугодия входит и выходит через свой выход.
  • Родителей в школу не пускают, ждать детей можно только у входа.
  • Введут гибкое ступенчатое расписание, которое растянется на две смены в крупных школах.
  • Здание школы будут ежедневно дезинфицировать.
  • В школу не пустят с температурой выше 37,1 градусов Цельсия.

Остались вопросы — обращайтесь в школу. Чиновники департамента образования уверяют, что там должны всё разъяснить. А вопросы по режиму работы школ можно задать по телефону горячей линии: (4852) 31–43–45.

Накануне 1 сентября стало тоже особенным: праздничные линейки провели только для первых и выпускных классов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

в первый классшкола
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!