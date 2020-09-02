Толпы родителей за забором: как теперь в Ярославле забирают детей после уроков

В Ярославле родителей, забирающих детей из школ, оставили за забором
В Ярославле толпа родителей собралась у школы № 70 на улице Терешковой. Ждут со стороны второстепенного входа со двора, у металлического забора. Десятки родителей, отпросившихся с работы, пытаются забрать детей после уроков.
— Сами не знаем, как всё будет, сегодня первый день. Ждём наших первоклашек, — делится бабушка, стоящая рядом. — Нас теперь в школу не пускают.
Нововведение связано с пандемией коронавирусной инфекции, из-за чего ограничили доступ в учебные заведения третьим лицам.
Какие ещё правила действуют в новом учебном году:
- Каждый класс в течение первого полугодия входит и выходит через свой выход.
- Родителей в школу не пускают, ждать детей можно только у входа.
- Введут гибкое ступенчатое расписание, которое растянется на две смены в крупных школах.
- Здание школы будут ежедневно дезинфицировать.
- В школу не пустят с температурой выше 37,1 градусов Цельсия.
Остались вопросы — обращайтесь в школу. Чиновники департамента образования уверяют, что там должны всё разъяснить. А вопросы по режиму работы школ можно задать по телефону горячей линии: (4852) 31–43–45.
Накануне 1 сентября стало тоже особенным: праздничные линейки провели только для первых и выпускных классов.