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Власти отказали бизнесмену, который намеревался воткнуть многоэтажку на парковке в центре Ярославля

Застройщик нашёл участок на территории офисного центра

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На эту парковку засмотрелся бизнесмен

На эту парковку засмотрелся бизнесмен

В Ярославле застройщик хотел построить жилой дом на парковке Северохода

В погоне за прибылью застройщики старательно ищут лакомые куски земли в Ярославле. Самые выгодные территории — в центре города, но здесь их не так много. Однако бизнесмен Сергей Никулин (с ним связаны компании «Партнеринвест», «Капиталгрупп») нашёл такой участок, который удивил чиновников городской администрации, когда он пришёл просить разрешения строиться.

Застройщик захотел построить дом на парковке внутри офисного центра Североход на улице Некрасова, 41. Здесь есть участок в 3588 квадратных метров, который используется как закрытая парковка. Его и присмотрел себе Сергей Никулин. Сейчас эту землю разрешено использовать для размещения платной автостоянки. Предприниматель просил изменить вид использования участка, разрешив среднеэтажную застройку, что означает возможность строительства многоквартирного дома до 8 этажей.

Участок начинается за Домом дружбы Ярославль-Эксетер на Некрасова, 39 (голубое здание).

Участок начинается за Домом дружбы Ярославль-Эксетер на Некрасова, 39 (голубое здание).

— В санитарно-защитной зоне предприятий не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома. Рассмотрев результаты общественных обсуждений, учитывая рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля, комиссия приняла решение отказать Сергею Никулину в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, — сообщается в постановлении мэрии.

Таким образом, предпринимателю не позволили изменять назначение земли, чтобы начать точечную застройку на этом месте.

На этом участке бизнесмен захотел возвести многоэтажку

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Застройкаточечная застройка
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