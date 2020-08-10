Власти отказали бизнесмену, который намеревался воткнуть многоэтажку на парковке в центре Ярославля

В погоне за прибылью застройщики старательно ищут лакомые куски земли в Ярославле. Самые выгодные территории — в центре города, но здесь их не так много. Однако бизнесмен Сергей Никулин (с ним связаны компании «Партнеринвест», «Капиталгрупп») нашёл такой участок, который удивил чиновников городской администрации, когда он пришёл просить разрешения строиться.

Застройщик захотел построить дом на парковке внутри офисного центра Североход на улице Некрасова, 41 . Здесь есть участок в 3588 квадратных метров, который используется как закрытая парковка. Его и присмотрел себе Сергей Никулин. Сейчас эту землю разрешено использовать для размещения платной автостоянки. Предприниматель просил изменить вид использования участка, разрешив среднеэтажную застройку, что означает возможность строительства многоквартирного дома до 8 этажей.