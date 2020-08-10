Власти отказали бизнесмену, который намеревался воткнуть многоэтажку на парковке в центре Ярославля

В Ярославле застройщик хотел построить жилой дом на парковке Северохода
В погоне за прибылью застройщики старательно ищут лакомые куски земли в Ярославле. Самые выгодные территории — в центре города, но здесь их не так много. Однако бизнесмен Сергей Никулин (с ним связаны компании «Партнеринвест», «Капиталгрупп») нашёл такой участок, который удивил чиновников городской администрации, когда он пришёл просить разрешения строиться.
Застройщик захотел построить дом на парковке внутри офисного центра Североход на улице
— В санитарно-защитной зоне предприятий не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома. Рассмотрев результаты общественных обсуждений, учитывая рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярославля, комиссия приняла решение отказать Сергею Никулину в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, — сообщается в постановлении мэрии.
Таким образом, предпринимателю не позволили изменять назначение земли, чтобы начать точечную застройку на этом месте.
На этом участке бизнесмен захотел возвести многоэтажку