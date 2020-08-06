Сын депутата построил в Ярославле два детсада с недочётами. А ревизию провёл отец

Садики на Ленинградском проспекте на улице Ярославской строила компания «ЦЕСиМ». На каждом объекте подрядчик освоил около 90 миллионов рублей.



— Детские сады были сданы согласно проектно-сметной документации, — объяснил руководитель компании «ЦЕСиМ» Михаил Калинин. — Дефекты, о которых идёт речь, возникли уже во время эксплуатации зданий.



Люди обратили внимание, что проверяющий состояние детсадов депутат и строительная компания связаны между собой родственными узами.



— Вы только посмотрите на этого депутата — садики с «косяками» построила фирма его сына, а теперь он эти недочёты комментирует и говорит «ай-яй-яй, подрядчик переделай», — возмутился читатель 76.RU. — Сейчас заляпают самые видимые дефекты, а остальное как бы не заметят.



Депутат Сергей Калинин не скрывает, что фирмой-подрядчиком руководит его сын, но утверждает, что сам к строительству детских садов непосредственного отношения не имеет.



— На объект я приходил как депутат, а не как отец руководителя фирмы «ЦЕСиМ», — объяснил журналистам 76.RU Сергей Калинин. — Я ни на какие недочёты глаза не закрывал, а даже, наоборот, ещё внимательнее проверял объекты. В том числе и из-за того, чтобы потом не было разговоров о какой-то аффилированности или что я кого-то прикрывал.

