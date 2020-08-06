6 августа четверг
СЕЙЧАС +21°С
usd 73.28
eur 86.63
Тема дняГде купить вкусный арбуз: испытано на себе

Все новости

Все новости

Сын депутата построил в Ярославле два детсада с недочётами. А ревизию провёл отец

Заместитель председателя муниципалитета ответил на возмущения горожан

2 031
7Обсудить

Поделиться

О недочётах в детских садах сообщил депутат — отец директора фирмы, которая их строила

О недочётах в детских садах сообщил депутат — отец директора фирмы, которая их строила

В Ярославле сын депутата построил детские сады с недочётами

Городские власти сообщили, что в двух новых детских садах выявили недочёты. О них стало известно после того, как на объектах побывала выездная комиссия с участием заместителя председателя муниципалитета Сергея Калинина. Собственно, он и озвучил, что там нужно кое-что доделать.

— Комиссия выявила и зафиксировала эксплуатационные ошибки, которые будут исправлены в оперативном режиме, — сказал Сергей Калинин. — Первоочередными задачами является приведение в порядок электрохозяйства, забора в детском саду № 117, а также калитки в детском саду № 111.

Садики на Ленинградском проспекте на улице Ярославской строила компания «ЦЕСиМ». На каждом объекте подрядчик освоил около 90 миллионов рублей.

— Детские сады были сданы согласно проектно-сметной документации, — объяснил руководитель компании «ЦЕСиМ» Михаил Калинин. — Дефекты, о которых идёт речь, возникли уже во время эксплуатации зданий.

Люди обратили внимание, что проверяющий состояние детсадов депутат и строительная компания связаны между собой родственными узами.

— Вы только посмотрите на этого депутата — садики с «косяками» построила фирма его сына, а теперь он эти недочёты комментирует и говорит «ай-яй-яй, подрядчик переделай», — возмутился читатель 76.RU. — Сейчас заляпают самые видимые дефекты, а остальное как бы не заметят.

Депутат Сергей Калинин не скрывает, что фирмой-подрядчиком руководит его сын, но утверждает, что сам к строительству детских садов непосредственного отношения не имеет.

— На объект я приходил как депутат, а не как отец руководителя фирмы «ЦЕСиМ», — объяснил журналистам 76.RU Сергей Калинин. — Я ни на какие недочёты глаза не закрывал, а даже, наоборот, ещё внимательнее проверял объекты. В том числе и из-за того, чтобы потом не было разговоров о какой-то аффилированности или что я кого-то прикрывал.

Также Калинин-старший заверил, что те недочёты, о которых идёт речь, не говорят о том, что садики построены плохо.

— Я бы это назвал доработкой, а не устранением «косяков», — добавил он. — Например, в одном из детских садов выяснилось, что домофонную калитку можно открыть снаружи забора, просунув руку. Было принято решение переделать конструкцию.

В мэрии заверили, что устранять недочёты будет подрядчик по гарантийным обязательствам, а поэтому дополнительных расходов бюджета на это не потребуется.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Сергей Калининдетский садмуниципалитет Ярославля
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!