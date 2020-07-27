Открыли отремонтированный после пожара Дзержинский рынок в Ярославле: как он теперь выглядит

В Ярославле открыли Дзержинский рынок
В Ярославле в выходные открыли отремонтированный после пожара Дзержинский рынок. Некоторые продавцы уже заняли там места. Другие пока только готовятся к работе — моют холодильники, расставляют на витрине товар.
— Мне всё нравится, очень красиво сделали, — оценил преображение рынка продавец фруктов.
Как пояснил владелец рынка, ярославский бизнесмен Евгений Мухин, речь пока идёт о техническом открытии здания.
— Мы полностью отремонтировали внутренние помещения, сделали перепланировку, увеличили количество торговых мест. Немного затянулся ремонт фасада, так как произошла задержка с поставкой материалов. Планируем завершить работы в течение августа. После этого произойдёт уже официальное открытие рынка, — пояснил Евгений Мухин.
Напомним, один из крупнейших рынков Ярославля не работает уже почти год. 15 сентября 2019 года в здании случился пожар, после которого рынок закрыли.