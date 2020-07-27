Открыли отремонтированный после пожара Дзержинский рынок в Ярославле: как он теперь выглядит

В Ярославле в выходные открыли отремонтированный после пожара Дзержинский рынок. Некоторые продавцы уже заняли там места. Другие пока только готовятся к работе — моют холодильники, расставляют на витрине товар.



— Мне всё нравится, очень красиво сделали, — оценил преображение рынка продавец фруктов.