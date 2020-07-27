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Открыли отремонтированный после пожара Дзержинский рынок в Ярославле: как он теперь выглядит

Рассматриваем фото, сделанные внутри и снаружи

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Продавцы уже начали занимать свои места

Продавцы уже начали занимать свои места

В Ярославле открыли Дзержинский рынок

В Ярославле в выходные открыли отремонтированный после пожара Дзержинский рынок. Некоторые продавцы уже заняли там места. Другие пока только готовятся к работе — моют холодильники, расставляют на витрине товар.

— Мне всё нравится, очень красиво сделали, — оценил преображение рынка продавец фруктов.

Среди первых, кто начал торговать на отремонтированном рынке, — продавцы фруктов

Среди первых, кто начал торговать на отремонтированном рынке, — продавцы фруктов

Вот и покупатели

Вот и покупатели

Как пояснил владелец рынка, ярославский бизнесмен Евгений Мухин, речь пока идёт о техническом открытии здания.

— Мы полностью отремонтировали внутренние помещения, сделали перепланировку, увеличили количество торговых мест. Немного затянулся ремонт фасада, так как произошла задержка с поставкой материалов. Планируем завершить работы в течение августа. После этого произойдёт уже официальное открытие рынка, — пояснил Евгений Мухин.

Некоторые торговцы ещё только готовятся к работе — моют витрины и расставляют товар

Некоторые торговцы ещё только готовятся к работе — моют витрины и расставляют товар

Внутри рынка сделали перепланировку

Внутри рынка сделали перепланировку

Увеличили количество торговых мест

Увеличили количество торговых мест

Всё новое и чистое

Всё новое и чистое

Скоро здесь начнётся торговля

Скоро здесь начнётся торговля

Рынок стоял закрытым почти год

Рынок стоял закрытым почти год

Фасад ещё в работе

Фасад ещё в работе

Вот так должно в итоге выглядеть здание

Вот так должно в итоге выглядеть здание

Изменилась и прилегающая территория — здесь снесли часть уличных ларьков

Изменилась и прилегающая территория — здесь снесли часть уличных ларьков

Напомним, один из крупнейших рынков Ярославля не работает уже почти год. 15 сентября 2019 года в здании случился пожар, после которого рынок закрыли.

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Дзержинский рынок
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