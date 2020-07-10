В Ярославской области откроют рестораны, бары, кафе и фуд-корты: как всё будет

В Ярославской области с 11 июля в полном объеме начнут работать все заведения общественного питания — рестораны, кафе, бары, столовые. Это касается и тех заведений, которые расположены на фуд-кортах торговых центров.



— Несколько сомневались в этом решении, потому что после открытия летних веранд некоторые позволили себе обслуживать посетителей и во внутренних помещениях. Однако из-за недобросовестности одних не должны страдать другие. Большая часть владельцев кафе, в которых не было уличных площадок, соблюдали ограничительные меры, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

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Но при этом заведениям общепита предписано выполнять требования Роспотребнадзора — столы ставить на расстоянии 1,5 метра друг от друга, персонал должен носить маски, при входе должен стоять антисептик, должна проводиться тщательная уборка и дезинфекция помещений.

