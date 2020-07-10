«Всё будет не так, как вы привыкли»: депутат нанял итальянцев, чтобы перестроить рынок в центре Ярославля

Скрытый во дворах центра Ярославля рынок «Старый город» не сразу заметишь. Но фотограф 76.RU Александра Савельева, гуляя по городу, обратила внимание на изменившийся фасад здания. Некогда светлая кирпичная кладка превратилась в чёрную, оконные проёмы получили закругления, и работы ещё идут. Что здесь будет?
Этот вопрос мы напрямую задали новому владельцу территории — депутату муниципалитета Ярославля Роману Галагаеву, который приобрел эту недвижимость (произошло это, по данным мэрии, еще два года назад).
— Рынок на Большой Октябрьской был преобразован в акционерное общество. Пакет акций был включён в прогнозный план и в 2018 году приватизирован в соответствии со статьёй 178-ФЗ. То есть находится в частной собственности, — ответили в городской администрации о том, когда «Старый город» перестал принадлежать городу.
Итальянский проект для рынка
— Очень будет красиво. Проект делала итальянская международная компания, сделала внутренне убранство, фасады. То, что вы видите сейчас, — только начало, территория вокруг тоже изменится, мы заказали ландшафтный дизайн, — рассказал о преображении рынка Роман Галагаев. — Естественно, делаем с соблюдением норм и правил, само здание не является памятником архитектуры, но оно итальянцам понравилось в плане кирпичной кладки и планировки. Они прямо так и сказали, что можно сделать местом силы, притяжения. Выезжали к ним с переводчиком.
Судя по вдохновлённому голосу, планов на это место у депутата и бизнесмена много.
— В плане начинки нам крупная управляющая торговыми центрами компания сделала маркетинговое исследование всех торговых мест и форматов в Ярославле: от магазинов на улицах до рынков и ТРЦ. Проанализировали транспортные потоки. Поэтому была разработана товарная матрица, на её основании сделаем дизайн-проект.
Рынок сохранят
Несмотря на то что здание переделывают с заявкой на роскошь, рынок на этом месте сохранят. В текущем плане он разместится на первом этаже.
— Только он будет не такой, как мы привыкли понимать под этим словом. Красивые торговые места, дизайнерское освещение. На втором этаже будет частично продуктовый рынок, частично — вещевой. Подробности узнаете позже, — ответил Роман Галагаев.
Муниципальное унитарное предприятие «Старый город» создали в 1992 году по инициативе мэра Ярославля. Предприятие занималось восстановлением исторического центра города, например, восстанавливало Вознесенские казармы и прилегающие территории внутри них, возводил спортивно-выставочный комплекс в казармах.
Впервые о продаже «Старого города» заговорили в 2013 году, когда решили объединить его с Центральным рынком. В 2015 году заместитель мэра рассказал о планах преобразовать все рынки в акционерные общества и продать. Планы начали сбываться: в 2018 году продали «Старый город», с 2019 года пытаются продать Ленинский рынок. Дзержинский и Угличский рынок уже давно находятся в частной собственности и продолжают успешно функционировать.