«Всё будет не так, как вы привыкли»: депутат нанял итальянцев, чтобы перестроить рынок в центре Ярославля

— Очень будет красиво. Проект делала итальянская международная компания, сделала внутренне убранство, фасады. То, что вы видите сейчас, — только начало, территория вокруг тоже изменится, мы заказали ландшафтный дизайн, — рассказал о преображении рынка Роман Галагаев. — Естественно, делаем с соблюдением норм и правил, само здание не является памятником архитектуры, но оно итальянцам понравилось в плане кирпичной кладки и планировки. Они прямо так и сказали, что можно сделать местом силы, притяжения. Выезжали к ним с переводчиком.

Судя по вдохновлённому голосу, планов на это место у депутата и бизнесмена много.

— В плане начинки нам крупная управляющая торговыми центрами компания сделала маркетинговое исследование всех торговых мест и форматов в Ярославле: от магазинов на улицах до рынков и ТРЦ. Проанализировали транспортные потоки. Поэтому была разработана товарная матрица, на её основании сделаем дизайн-проект.