Мэрия Ярославля выставила на продажу Ленинский рынок на улице Белинского, но его никто не хочет покупать уже три месяца. Это предприятие — очень крупный актив города, но власти решили, что непрофильный. После трёх неудачных попыток продать его за 145,3 миллиона рублей заговорили о том, что делать дальше с этим имуществом.
— 145 миллионов — цена завышена по предложению депутатов. Пошли навстречу депутатам и установили такую цену. Но за нее не выгодно покупать. Будут вноситься изменения, к чему придем — сообщим, — прокомментировал мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции журналистам.
Но это заявление мэра разнится с информацией, которую озвучили позже на заседании комиссии муниципалитета 18 марта. На ней депутаты, которые ранее и согласились продать рынок, решили попробовать всё вернуть вспять.
— Если не можем продать за 145, надо вернуть в хозяйственное пользование и сделать источником прибыли в казну, — высказался Константин Шлапак.
Но обнулить это решение уже невозможно.
— Рынок работает, более того, удалось выйти в небольшой плюс, устранив те убытки, которые были. Законодательством приватизации мы продолжим выставлять объект на аукцион. Процедуры, предусматривающей снижение стоимости, комитетом не будет задействовано. Тем более я взял на себя такие обязательства и мэр Ярославля тоже, — рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ярославля Александр Асриянц. — Мы эти доходы включили уже в состав доходов и благополучно отконтрактовали. Для того чтобы исключить этот объект, нужно предоставить эквивалентную стоимость. Пока мы это сделать не можем. Рынок работает и работает хорошо.
Иными словами, мэрия уже вписала в прибыль деньги от продажи рынка, и выписать их из бюджетного процесса невозможно. Более того, чиновники понимают, что продажа может затянуться на несколько лет.
Хахахаха, а у нас, что, стоимость коммерческих объектов определяют, голосованием депутатов???, а я думал этим занимаются эксперты и оценщики... так давайте продадим за 1000 долларов, покупателей будет уйма, главное попасть в число приглашённых лиц)))