Но это заявление мэра разнится с информацией, которую озвучили позже на заседании комиссии муниципалитета 18 марта. На ней депутаты, которые ранее и согласились продать рынок, решили попробовать всё вернуть вспять.

— Если не можем продать за 145, надо вернуть в хозяйственное пользование и сделать источником прибыли в казну, — высказался Константин Шлапак.

Но обнулить это решение уже невозможно.

— Рынок работает, более того, удалось выйти в небольшой плюс, устранив те убытки, которые были. Законодательством приватизации мы продолжим выставлять объект на аукцион. Процедуры, предусматривающей снижение стоимости, комитетом не будет задействовано. Тем более я взял на себя такие обязательства и мэр Ярославля тоже, — рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ярославля Александр Асриянц. — Мы эти доходы включили уже в состав доходов и благополучно отконтрактовали. Для того чтобы исключить этот объект, нужно предоставить эквивалентную стоимость. Пока мы это сделать не можем. Рынок работает и работает хорошо.