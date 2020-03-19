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Ленинский рынок пытались выставить на продажу с 2015 года. И сделали это в 2019-м&nbsp;

Ленинский рынок пытались выставить на продажу с 2015 года. И сделали это в 2019-м 

Мэрия Ярославля выставила на продажу Ленинский рынок на улице Белинского, но его никто не хочет покупать уже три месяца. Это предприятие — очень крупный актив города, но власти решили, что непрофильный. После трёх неудачных попыток продать его за 145,3 миллиона рублей заговорили о том, что делать дальше с этим имуществом.

— 145 миллионов — цена завышена по предложению депутатов. Пошли навстречу депутатам и установили такую цену. Но за нее не выгодно покупать. Будут вноситься изменения, к чему придем — сообщим, — прокомментировал мэр Ярославля Владимир Волков на пресс-конференции журналистам.

Но это заявление мэра разнится с информацией, которую озвучили позже на заседании комиссии муниципалитета 18 марта. На ней депутаты, которые ранее и согласились продать рынок, решили попробовать всё вернуть вспять.

— Если не можем продать за 145, надо вернуть в хозяйственное пользование и сделать источником прибыли в казну, — высказался Константин Шлапак.

Но обнулить это решение уже невозможно.

— Рынок работает, более того, удалось выйти в небольшой плюс, устранив те убытки, которые были. Законодательством приватизации мы продолжим выставлять объект на аукцион. Процедуры, предусматривающей снижение стоимости, комитетом не будет задействовано. Тем более я взял на себя такие обязательства и мэр Ярославля тоже, — рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ярославля Александр Асриянц. — Мы эти доходы включили уже в состав доходов и благополучно отконтрактовали. Для того чтобы исключить этот объект, нужно предоставить эквивалентную стоимость. Пока мы это сделать не можем. Рынок работает и работает хорошо.

Иными словами, мэрия уже вписала в прибыль деньги от продажи рынка, и выписать их из бюджетного процесса невозможно. Более того, чиновники понимают, что продажа может затянуться на несколько лет.

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Ленинский рынокмуниципальное имущество
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КОММЕНТАРИИ (2)

Деолигия
19 мар 2020 в 14:51

Хахахаха, а у нас, что, стоимость коммерческих объектов определяют, голосованием депутатов???, а я думал этим занимаются эксперты и оценщики... так давайте продадим за 1000 долларов, покупателей будет уйма, главное попасть в число приглашённых лиц)))

Гость
19 мар 2020 в 13:47

Пусть обратятся в конституционный суд. Там все обнуляют.