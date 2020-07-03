Слесарь из Ярославля выиграл в лотерею 4 миллиона рублей: на что он их потратит

Ярославец выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей. Слесарю Владимиру Смирнову повезло в тираже лотереи «Зодиак» еще 13 марта. Но рассказать об этом он решился публично только сейчас. Если точно, выигрыш мужчины составил 4 073 109 рублей .



Интересно, что Владимиру сначала приснилось, что он выиграл в лотерею. И только через два дня он купил лотерейный билет.



— По правилам лотереи первое поле билета соответствует дню, второе — месяцу, третье — году, четвертое — знаку зодиака. Победитель выбрал дату — 14 сентября 1947 года и знак зодиака — Скорпион, — рассказали в компании «Столото».

