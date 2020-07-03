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Слесарь из Ярославля выиграл в лотерею 4 миллиона рублей: на что он их потратит

Мужчина говорит, что победа ему приснилась за несколько дней до покупки билета

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Владимир Смирнов выиграл в лотерею сначала во сне, а потом в реальности

Владимир Смирнов выиграл в лотерею сначала во сне, а потом в реальности

Ярославец выиграл в лотерею более 4 миллионов рублей. Слесарю Владимиру Смирнову повезло в тираже лотереи «Зодиак» еще 13 марта. Но рассказать об этом он решился публично только сейчас. Если точно, выигрыш мужчины составил 4 073 109 рублей.

Интересно, что Владимиру сначала приснилось, что он выиграл в лотерею. И только через два дня он купил лотерейный билет.

— По правилам лотереи первое поле билета соответствует дню, второе — месяцу, третье — году, четвертое — знаку зодиака. Победитель выбрал дату — 14 сентября 1947 года и знак зодиака — Скорпион, — рассказали в компании «Столото».

Владимир признался, что этот набор даты и знака зодиака указал просто так — что в голову в тот момент пришло. А о выигрыше узнал не сразу.

— Мы с супругой смотрели телевизор. Там шла программа, в которой говорили, что сегодня пятница 13-е, это день неприятностей. В ответ я сказал, что день сегодня прекрасный! После моих слов на телефон пришло СМС, но я не обратил на это внимания. Только через несколько часов зашел в личный кабинет «Столото» и увидел сумму выигрыша. Я был и рад, и шокирован одновременно! Как сейчас помню, даже руки тряслись, — вспоминает мужчина.

У Владимира двое детей. Выигранные деньги победитель потратит на то, что нужно его семье, — погасит ипотеку, сделает ремонт в квартире, купит новый автомобиль и отложит на обучение дочери в вузе.

А вы на что потратили бы такой выигрыш?

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