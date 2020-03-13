Ярославец выиграл в лотерею больше четырёх миллионов рублей, купив билет по дешёвке

Вот это счастливчик! Житель Ярославля выиграл в лотерею 4 миллиона 73 тысячи рублей. Суперприз достался мужчине, купившему билет лотереи «Зодиак» за 125 рублей. Билет он покупал онлайн.





Теперь мужчина поедет за крупным выигрышем в Москву.



— По правилам лотереи первое поле билета соответствует дню, второе — месяцу, третье — году, четвертое — знаку зодиака. Победитель выбрал дату — 14 сентября 1947 года и знак зодиака — скорпион. Что за дата принесла победителю суперприз и почему его выбор пал именно на этот знак зодиака, мы узнаем, когда новоиспеченный миллионер приедет в лотерейный центр «Столото» в Москве для оформления выигрыша, — рассказали в компании.

