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Ярославец выиграл в лотерею больше четырёх миллионов рублей, купив билет по дешёвке

Как ему удалось победить

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А вам везёт в лотерее?&nbsp;

А вам везёт в лотерее? 

Вот это счастливчик! Житель Ярославля выиграл в лотерею 4 миллиона 73 тысячи рублей. Суперприз достался мужчине, купившему билет лотереи «Зодиак» за 125 рублей. Билет он покупал онлайн.


Теперь мужчина поедет за крупным выигрышем в Москву.

— По правилам лотереи первое поле билета соответствует дню, второе — месяцу, третье — году, четвертое — знаку зодиака. Победитель выбрал дату — 14 сентября 1947 года и знак зодиака — скорпион. Что за дата принесла победителю суперприз и почему его выбор пал именно на этот знак зодиака, мы узнаем, когда новоиспеченный миллионер приедет в лотерейный центр «Столото» в Москве для оформления выигрыша, — рассказали в компании.

В этом году повезло ещё одному жителю области: в январе ярославец выиграл больше миллиона рублей.

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Лотереявыигрыш в лотерею
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
13 мар 2020 в 18:02

Дешевая реклама для простаков. И кто поверит этим "сказкам"?

Гость
13 мар 2020 в 17:02

Все равно он полную сумму не получит.
Слишком большой ндфл будет

ваш господин
13 мар 2020 в 17:48

зачем ему деньги ? если работать он будет до 65 лет , а помрет в 58 ...?😁