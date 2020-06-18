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Ярославцев позвали на борьбу с борщевиком: что нужно делать

Ядовитое растение разрастается по всему городу

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Борщевик прекрасно разрастается практически в любых условиях

Борщевик прекрасно разрастается практически в любых условиях

В Ярославле экоактивисты объявили войну борщевику. И теперь они набирают армию добровольцев, так как справиться с ядовитым растением им не под силу.

— Приглашаем всех жителей Ярославской области включится в борьбу с борщевиком Сосновского, — говорит организатор экологической акции Анна Головина. — Борщевик — растение, опасное для природных сообществ и здоровья человека. Одно растение борщевика способно уничтожить пойменный луг, земляничную поляну, любимый малинник. Он способен образовать монозаросли — борщеморе с «волнами» выше головы.

Сок Борщевика Сосновского в сочетании с воздействием солнечных лучей на кожу способен вызвать глубокие болезненные ожоги, а при попадании сока в глаза человек или животное могут лишиться зрения.

— Каждое цветущее растение оставляет после себя около 20 тысяч семян, — добавила экоактивистка. — За год борщевик расширяет ареал своего произрастания на 10%. Поэтому бороться с борщевиком нужно комплексно: удалять и одиночные растения, и скопления.

Борщевик растёт повсюду: вдоль дорог, во дворах и даже на центральных улицах Ярославля. Борются с ним не только экоактивисты, но и власти.

Жалобы на борщевик ярославцы могут оставлять по телефону единой дежурно-диспетчерской службы по номеру телефона: (4852) 40–40–40.

Как помочь экоактивистам в борьбе с борщевиком:

  • самостоятельно уничтожить единичные растения, ведь с них и начинается массовое распространение борщевика.

Что делать, если обожглись борщевиком

Место, на которое пролился сок борщевика, нужно как следует промыть водой с мылом. Затем осушить и закрыть тёмной одеждой, чтобы защитить от попадания солнечного света.

— В ближайшие 7–14 дней вам следует максимально оберегать эти участки кожи от воздействия солнечного света — это снизит тяжесть поражения тканей и может даже полностью предотвратить ожог (сам по себе сок, без последующего воздействия солнца, не вызовет никакой реакции на коже; поэтому в пасмурную погоду борщевик почти никогда не приводит к ожогам), — рассказал педиатр Сергей Бутрий.

Что делать, если на коже возникли пузыри:

  • не сдирайте и не протыкайте их, а забинтуйте повязкой;
  • примите обезболивающее и перевяжите место ожога тугой повязкой;
  • обратитесь к врачу, чтобы он назначил лечение;
  • пейте больше воды.

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экологияборщевикгородская среда
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