Ярославцев позвали на борьбу с борщевиком: что нужно делать

Сок Борщевика Сосновского в сочетании с воздействием солнечных лучей на кожу способен вызвать глубокие болезненные ожоги, а при попадании сока в глаза человек или животное могут лишиться зрения.



— Каждое цветущее растение оставляет после себя около 20 тысяч семян, — добавила экоактивистка. — За год борщевик расширяет ареал своего произрастания на 10%. Поэтому бороться с борщевиком нужно комплексно: удалять и одиночные растения, и скопления.



Борщевик растёт повсюду: вдоль дорог, во дворах и даже на центральных улицах Ярославля. Борются с ним не только экоактивисты, но и власти.

Жалобы на борщевик ярославцы могут оставлять по телефону единой дежурно-диспетчерской службы по номеру телефона: (4852) 40–40–40.



Как помочь экоактивистам в борьбе с борщевиком:



добавить их на интерактивную карту (уже отмечено несколько десятков участков);

самостоятельно уничтожить единичные растения, ведь с них и начинается массовое распространение борщевика.

Что делать, если обожглись борщевиком

