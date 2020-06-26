Мало в Ярославле, много в других городах: карта распространения COVID по Ярославской области 26 июня

— заболевших за всё время — 4614;

— выздоровевших — 2950 человек;

— умерших — 18 человек;

— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 655 пациентов: 203 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19;

— лабораторных исследований за сутки — 1358;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 196 человек;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1858 человек.