Мало в Ярославле, много в других городах: карта распространения COVID по Ярославской области 26 июня

В Ярославской области ежедневно выявляют около 50 новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки ещё +43 человека заболели, а выздоровели 47.
Впервые рекордно низкое число новых заражений выявлено в Ярославле. Где появились новые случаи ещё:
- Ярославль — 2413 (+13);
- Рыбинск — 637 (+4);
- Ростовский МР — 253 (+4);
- Переславский городской округ — 220 (+5);
- Гаврилов-Ямский МР — 216;
- Ярославский МР — 199 (+1);
- Рыбинский МР — 138;
- Тутаевский МР — 114 (+1);
- Борисоглебский МР — 82 (+3);
- Угличский МР — 77;
- Некрасовский МР — 70;
- Большесельский МР — 60 (+1);
- Некоузский МР — 41 (+1);
- Даниловский МР — 38 (+5);
- Пошехонский МР — 20;
- Брейтовский МР — 10;
- Первомайский МР — 16 (+5);
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 3.
— заболевших за всё время — 4614;
— выздоровевших — 2950 человек;
— умерших — 18 человек;
— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 655 пациентов: 203 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19;
— лабораторных исследований за сутки — 1358;
— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 196 человек;
— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1858 человек.