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Мало в Ярославле, много в других городах: карта распространения COVID по Ярославской области 26 июня

Обновлённые данные от оперативного штаба

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В Ярославле за минувшие сутки рекордно низкое число вновь выявленных заболевших&nbsp;

В Ярославле за минувшие сутки рекордно низкое число вновь выявленных заболевших 

В Ярославской области ежедневно выявляют около 50 новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки ещё +43 человека заболели, а выздоровели 47.

Впервые рекордно низкое число новых заражений выявлено в Ярославле. Где появились новые случаи ещё:

  • Ярославль — 2413 (+13);
  • Рыбинск — 637 (+4);
  • Ростовский МР — 253 (+4);
  • Переславский городской округ — 220 (+5);
  • Гаврилов-Ямский МР — 216;
  • Ярославский МР — 199 (+1);
  • Рыбинский МР — 138;
  • Тутаевский МР — 114 (+1);
  • Борисоглебский МР — 82 (+3);
  • Угличский МР — 77;
  • Некрасовский МР — 70;
  • Большесельский МР — 60 (+1);
  • Некоузский МР — 41 (+1);
  • Даниловский МР — 38 (+5);
  • Пошехонский МР — 20;
  • Брейтовский МР — 10;
  • Первомайский МР — 16 (+5);
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 3.

— заболевших за всё время — 4614;

— выздоровевших — 2950 человек;

— умерших — 18 человек;

— всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 655 пациентов: 203 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19;

— лабораторных исследований за сутки — 1358;

— на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 196 человек;

— на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1858 человек.

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