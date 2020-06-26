Новый прирост заболевших: оперштаб Ярославской области опубликовал данные на 26 июня

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил, что за последние сутки в России было зарегистрировано 6800 новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах.
— В Ярославской области было выявлено 43 заболевших, — говорится в сводке оперштаба. — Всего в регионе коронавирусом заболели 4614 человек. Новых выздоровевших — 47, летальных — 0; всего за весь период — 2950 и 18 соответственно.
В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 620 794 случая (+1,1%) заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За последние сутки выписано 8988 человек. Выписано за весь период — 384 152. За последние сутки умерли 176 человек. Умерло за весь период — 8781 человек.