Новый прирост заболевших: оперштаб Ярославской области опубликовал данные на 26 июня

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил, что за последние сутки в России было зарегистрировано 6800 новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах.



— В Ярославской области было выявлено 43 заболевших, — говорится в сводке оперштаба. — Всего в регионе коронавирусом заболели 4614 человек. Новых выздоровевших — 47, летальных — 0; всего за весь период — 2950 и 18 соответственно.