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Повезёт только двум районам: в Ярославле пройдёт голосование за места для новых спортивных площадок

Рассказываем, как определят победителей

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Две новые спортивно-игровые площадки появятся в Ярославле в 2021 году

Две новые спортивно-игровые площадки появятся в Ярославле в 2021 году

В Ярославле пройдет голосование жителей за два района, в которых в 2021 году построят новые спортивно-игровые площадки. Одна — за 30 миллионов рублей, вторая — за 20 миллионов. Деньги на это дополнительно выделены из федерального бюджета по проекту «Решаем вместе!». Общая сумма, которая переведена Ярославской области, — 300 миллионов рублей. 50 миллионов из них досталось Ярославлю.

— На прошлой неделе прошло заседание городской общественной комиссии, на которой рассмотрены предложения по объектам. Учитывая потребности жителей, решено потратить деньги на многофункциональные спортивно-игровые комплексы, — сообщил на общегородском совещании в мэрии Ярославля 23 июня заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Выбрать, каким районам достанутся площадки, жители смогут сами — с помощью голосования. Оно пройдёт вместе с голосованием по поправкам в Конституцию: в то же время - с 25 по 1 июля и на тех же участках. Два района, набравшие больше всего голосов жителей, станут победителями.

Правда, как будет выглядеть и что включать первая и вторая площадки, в мэрии пока не смогли ответить, пояснив, что проекты объектов ещё не готовы.

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площадкиголосование
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