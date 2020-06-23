Повезёт только двум районам: в Ярославле пройдёт голосование за места для новых спортивных площадок

В Ярославле пройдет голосование жителей за два района, в которых в 2021 году построят новые спортивно-игровые площадки. Одна — за 30 миллионов рублей, вторая — за 20 миллионов. Деньги на это дополнительно выделены из федерального бюджета по проекту «Решаем вместе!». Общая сумма, которая переведена Ярославской области, — 300 миллионов рублей. 50 миллионов из них досталось Ярославлю.

— На прошлой неделе прошло заседание городской общественной комиссии, на которой рассмотрены предложения по объектам. Учитывая потребности жителей, решено потратить деньги на многофункциональные спортивно-игровые комплексы, — сообщил на общегородском совещании в мэрии Ярославля 23 июня заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

