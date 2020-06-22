Из-за празднования Дня Победы в Ярославле перекроют улицы: список

В Ярославле 24 июня будут праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдет торжественное шествие, по центру Ярославля проедет военная техника, строем прошагают курсанты Ярославского училища противовоздушной обороны с песнями военных лет. Запланирован пролёт двух самолетов ДОСААФ. В связи с этим перекроют часть улиц.
В мэрии Ярославля рассказали, как и на сколько будут перекрывать центр города.
— В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 24 июня торжественных мероприятий, с 11 до 12 часов вводятся временные прекращения движения транспортных средств. Закрыты будут участки улиц Нагорная, Московский проспект, площадь Богоявления, Первомайская, Советская, проспект Ленина, Свободы, Привокзальная площадь, Ухтомского, Большая Октябрьская, проспект Толбухина и Большая Фёдоровская. Движение возобновится после прохождения военной техники, — уточнили в мэрии.
Парад техники начнется в 11 часов и пройдёт не только по Cоветской площади, но и по близлежащим улицам в центре. В состав колонны войдут машины Яpoславскoгo территoриальнoгo гаpнизона и региoнальных управлений МЧС и ФСИН Poссии. На это жe время зaплaнировaн пpолет самолeтов Pыбинского авиаклуба ДOCААФ Рoссии. Мы уже рассказывали о программе гуляний.
Ранее мэрия Ярославля уже предупредила, что из-за шествия 24 июня с 6 до 15 часов будут перекрыты для движения улицы Кирова, Нахимсона, Советская и Советская площадь, Народный переулок, Советский переулок, площадь Челюскинцев, Которосльная набережная, Андропова, Почтовая, Волжская набережная, Красный съезд. С 18 часов 23 июня до окончания мероприятий здесь же будет ограничена парковка.