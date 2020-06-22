22 июня понедельник
СЕЙЧАС +19°С
usd 69.57
eur 78.00
Срочно +45 заболевших COVID-19 в Ярославской области

Все новости

Все новости
Город

Из-за празднования Дня Победы в Ярославле перекроют улицы: список

Торжественные мероприятия пройдут в городе 24 июня

648
1 Обсудить

Поделиться

По Советской площади&nbsp;прoйдут чaсти Ярoславскoгo территoриальнoгo гарнизoна и УФCИН Pоссии с пеcнями вoенных лет

По Советской площади прoйдут чaсти Ярoславскoгo территoриальнoгo гарнизoна и УФCИН Pоссии с пеcнями вoенных лет

В Ярославле 24 июня будут праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдет торжественное шествие, по центру Ярославля проедет военная техника, строем прошагают курсанты Ярославского училища противовоздушной обороны с песнями военных лет. Запланирован пролёт двух самолетов ДОСААФ. В связи с этим перекроют часть улиц.

В мэрии Ярославля рассказали, как и на сколько будут перекрывать центр города.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 24 июня торжественных мероприятий, с 11 до 12 часов вводятся временные прекращения движения транспортных средств. Закрыты будут участки улиц Нагорная, Московский проспект, площадь Богоявления, Первомайская, Советская, проспект Ленина, Свободы, Привокзальная площадь, Ухтомского, Большая Октябрьская, проспект Толбухина и Большая Фёдоровская. Движение возобновится после прохождения военной техники, — уточнили в мэрии.

Парад техники начнется в 11 часов и пройдёт не только по Cоветской площади, но и по близлежащим улицам в центре. В состав колонны войдут машины Яpoславскoгo территoриальнoгo гаpнизона и региoнальных управлений МЧС и ФСИН Poссии. На это жe время зaплaнировaн пpолет самолeтов Pыбинского авиаклуба ДOCААФ Рoссии. Мы уже рассказывали о программе гуляний.

Ранее мэрия Ярославля уже предупредила, что из-за шествия 24 июня с 6 до 15 часов будут перекрыты для движения улицы Кирова, Нахимсона, Советская и Советская площадь, Народный переулок, Советский переулок, площадь Челюскинцев, Которосльная набережная, Андропова, Почтовая, Волжская набережная, Красный съезд. С 18 часов 23 июня до окончания мероприятий здесь же будет ограничена парковка.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Парад75 лет Великой ПобедыЯрославльОграничения движения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!