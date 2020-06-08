В правительстве Ярославской области рассказали, как в регионе пройдет парад Победы, который запланирован на 24 июня.

— 24 июня по Указу президента в городах-героях и регионах, где дислоцируются штабы военных округов, пройдут парады Победы. Мы тоже рассматривали вариант проведения традиционного торжественного прохождения подразделений Ярославского гарнизона. Обсуждали это на оперативных штабах, консультировались с Роспотребнадзором и в итоге решили — всё же еще не время для массовых мероприятий. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, но не настолько, чтобы собирать много зрителей и тем более ветеранов. Поэтому в итоге решили, что проведем в этот день мероприятия, которые не повлекут риска для жителей, но смогут создать торжественную обстановку, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.⠀