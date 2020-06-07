Подорожали гречка и дрели: как в мае изменились цены

Ярославльстат изучил, как изменились цены в мае на товары и услуги.



— В мае сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,3 процента, в том числе на продовольственные товары — 100,1, непродовольственные — 100,4, платные услуги населению — 100,5 процента, — рассказали в службе.



По данным статистиков, из продовольственных товаров подорожали капуста, картофель, морковь и свёкла — цены на эти продукты увеличились на 6–15%. Примерно на 2,5 процента подорожали фрукты. Среди круп лидирует гречка — только за май цена на неё взлетела на 9,4%, подорожали рыбные консервы, майонез, перец, чуть больше чем на 1% подорожали мясные консервы, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе и хлеб. Есть и такие продукты, которые подешевели: огурцы, помидоры, лук, чеснок стали дешевле аж на треть, несколько упали цены на курицу, колбасу, соки и яйца.

