Подорожали гречка и дрели: как в мае изменились цены

Ярославльстат изучил, как изменились цены в мае на товары и услуги.
— В мае сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,3 процента, в том числе на продовольственные товары — 100,1, непродовольственные — 100,4, платные услуги населению — 100,5 процента, — рассказали в службе.
По данным статистиков, из продовольственных товаров подорожали капуста, картофель, морковь и свёкла — цены на эти продукты увеличились на 6–15%. Примерно на 2,5 процента подорожали фрукты. Среди круп лидирует гречка — только за май цена на неё взлетела на 9,4%, подорожали рыбные консервы, майонез, перец, чуть больше чем на 1% подорожали мясные консервы, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе и хлеб. Есть и такие продукты, которые подешевели: огурцы, помидоры, лук, чеснок стали дешевле аж на треть, несколько упали цены на курицу, колбасу, соки и яйца.
Среди непродовольственных товаров зарегистрирован рост цен на дрели и триммеры, перевязочные материалы, спички, строительные материалы и парфюмерно-косметические товары, чистящие и моющие средства, смартфоны и товары для садоводства, — сказали в Ярославльстате. — В то же время цены снизились на бумажно-беловые товары, школьно-письменные принадлежности и телерадиотовары.
Что касается услуг, то многие компании в мае не работали из-за эпидемии коронавируса. Среди тех сфер, которые не прекращали работать, большой рост цен произошёл в ветеринарии — на 7,3%. На 12,4% подорожал проезд в поездах дальнего следования, на 4,7% — услуги по ремонту одежды. Среди банковских услуг на 1% повысилась плата за пользование потребительским кредитом.
— Стоимость минимального набора продуктов питания составила на конец мая по области 4228,1 рубля и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7 процента, — сообщили статистики.