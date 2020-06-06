В Ярославской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса. Об этом 6 июня сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.



— В Ярославской области с начала эпидемии 3576 заболевших, новых выздоровевших — 162, новых летальных исходов нет, — добавили в федеральном оперштабе.



Таким образом, общее количество поправившихся в регионе выросло до 1169 человек. Летальных случаев — 15.