В Ярославской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса. Об этом 6 июня сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.
— В Ярославской области с начала эпидемии 3576 заболевших, новых выздоровевших — 162, новых летальных исходов нет, — добавили в федеральном оперштабе.
Таким образом, общее количество поправившихся в регионе выросло до 1169 человек. Летальных случаев — 15.
В России на 6 июня зарегистрировано 8855 подтвержденных случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала пандемии — 458 689 случаев. Выписано за весь период — 221 388 человек, скончалось — 5725 человек.