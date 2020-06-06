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Тема дня СOVID расползается: карта коронавируса по районам

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В Ярославской области на 6 июня выявлено 75 новых случаев

В Ярославской области на 6 июня выявлено 75 новых случаев

В Ярославской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса. Об этом 6 июня сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

— В Ярославской области с начала эпидемии 3576 заболевших, новых выздоровевших — 162, новых летальных исходов нет, — добавили в федеральном оперштабе.

Таким образом, общее количество поправившихся в регионе выросло до 1169 человек. Летальных случаев — 15.

Как меняется количество заболевших и выздоровевших в Ярославской области

Как меняется количество заболевших и выздоровевших в Ярославской области

В России на 6 июня зарегистрировано 8855 подтвержденных случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. Всего с начала пандемии — 458 689 случаев. Выписано за весь период — 221 388 человек, скончалось — 5725 человек.

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