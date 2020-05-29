В город вот-вот придет лето. Хочется гулять компанией, сидеть на летней веранде какого-нибудь кафе и с упоением ждать поездки к морю! Но в Ярославской области уже длительное время действует режим повышенной готовности, а все городские развлечения попросту закрыты. О чем ярославцы на изоляции мечтают больше всего? В список хотелок попали шопинг, баня, кино, концерты и многое другое! Впрочем, некоторые за время эпидемии поняли, что для счастья развлечения не нужны. Почему — спросили у них. Видео с центральных улиц Ярославля (на монтаже увидели, что встречается оговорка «карантин» — это уже от коронавирусного безумия. Не хотим путать — в Ярославле действует режим повышенной готовности, карантина нет).