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В Ярославле арки-сердца убрали с аллеи вместе с лавками

Украшения демонтируют. Но куда убирают скамейки?

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Украшения, поставленные при прошлом мэре Владимире Слепцове, выдернули&nbsp;

Украшения, поставленные при прошлом мэре Владимире Слепцове, выдернули 

27 мая на проспекте Ленина в Ярославле пропала часть арок-сердец с пешеходной аллеи. Вместе с ними исчезли и лавочки для отдыха гуляющих.

Идею поставить такие украшения в Ярославле придумал бывший мэр Владимир Слепцов в 2017 году. Они появились также в Волковском сквере и рядом с памятником Петру и Февронии. Летом их украшали тысячами цветов, зимой — живыми еловыми ветками, а где-то и подсветкой.

Почему вместе с арками исчезли и лавочки, мы спросили у мэрии Ярославля. Ждём ответ.

А пока смотрим, какими мы запомнили «слепцовские сердца».

Цветочными

Цветочными

Ажурными

Ажурными

В один год сэкономили на цветах и украшениях

В один год сэкономили на цветах и украшениях

Голыми

Голыми

Мохнатыми&nbsp;

Мохнатыми 

Сказочными

Сказочными

Будете скучать по этим аркам?

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    благоустройствоарки-сердцаВладимир Слепцов
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