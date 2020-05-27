В Ярославле арки-сердца убрали с аллеи вместе с лавками

27 мая на проспекте Ленина в Ярославле пропала часть арок-сердец с пешеходной аллеи. Вместе с ними исчезли и лавочки для отдыха гуляющих.

Идею поставить такие украшения в Ярославле придумал бывший мэр Владимир Слепцов в 2017 году. Они появились также в Волковском сквере и рядом с памятником Петру и Февронии. Летом их украшали тысячами цветов, зимой — живыми еловыми ветками, а где-то и подсветкой.

Почему вместе с арками исчезли и лавочки, мы спросили у мэрии Ярославля. Ждём ответ.

А пока смотрим, какими мы запомнили «слепцовские сердца».