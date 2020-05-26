6 знойных красоток из Ярославля борются за титул самой сексуальной девушки страны: их фото

Сразу шесть красоток из Ярославля хотят добиться титула самой сексуальной девушки года и попасть на обложку мужского журнала MAXIM. Главная задача по пути к этой цели — поразить подписчиков журнала, чтобы получить выше балл в рейтинге, где сейчас больше 300 участниц. В борьбе за звание «самой-самой» девушки готовы показать свои лучшие стороны: на конкурс они прислали очень откровенные кадры.
Рассказываем и показываем, кто из Ярославля рискнул оголиться ради обложки.
Анастасия Юрчикова, 29 лет
Настя в этом конкурсе уже профи, ей удавалось попадать в десятку самых сексуальных девушек страны.
— Я снова вписалась в эту заварушку, — пишет в соцсетях Анастасия Юрчикова. — Кому не лень, голосните за меня.
На Настю можно любоваться в «Инстаграм». Но помните, она уже замужем. В текущем рейтинге голосования она занимает 48-ю строчку.
Екатерина Ильвес, 34 года
Похоже, девушка увлекается спортом, а в самом конкурсе участвует впервые. Сейчас она занимает 103-ю строчку рейтинга.
Надежда Бондюх, 31 год
Надежду на этом конкурсе мы тоже видим впервые. Сейчас она занимает 280-ю строчку рейтинга. Пожелаем ей удачи!
Анастасия Терехова, 21 год
Настя занимается танцем на пилоне и обладает спортивной фигурой. Сейчас она на 253-й строчке рейтинга.
Кристина Миканковскис, 30 лет
Кристина явно нацелена на победу: у неё самое богатое портфолио. Может, поэтому ей удалось подняться уже на 21-ю строчку?
Екатерина Фролова, 29 лет
Девушка занимает 272-ю строчку рейтинга.