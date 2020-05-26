6 знойных красоток из Ярославля борются за титул самой сексуальной девушки страны: их фото

Сразу шесть красоток из Ярославля хотят добиться титула самой сексуальной девушки года и попасть на обложку мужского журнала MAXIM. Главная задача по пути к этой цели — поразить подписчиков журнала, чтобы получить выше балл в рейтинге, где сейчас больше 300 участниц. В борьбе за звание «самой-самой» девушки готовы показать свои лучшие стороны: на конкурс они прислали очень откровенные кадры.

Рассказываем и показываем, кто из Ярославля рискнул оголиться ради обложки.

Анастасия Юрчикова, 29 лет