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6 знойных красоток из Ярославля борются за титул самой сексуальной девушки страны: их фото

Девушки так рьяно желают победы на конкурсе журнала MAXIM, что загрузили очень откровенные кадры

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Девушки из Ярославля заявили на конкурс свои лучшие фотографии

Девушки из Ярославля заявили на конкурс свои лучшие фотографии

Сразу шесть красоток из Ярославля хотят добиться титула самой сексуальной девушки года и попасть на обложку мужского журнала MAXIM. Главная задача по пути к этой цели — поразить подписчиков журнала, чтобы получить выше балл в рейтинге, где сейчас больше 300 участниц. В борьбе за звание «самой-самой» девушки готовы показать свои лучшие стороны: на конкурс они прислали очень откровенные кадры.

Рассказываем и показываем, кто из Ярославля рискнул оголиться ради обложки.

Анастасия Юрчикова, 29 лет

Анастасия Юрчикова участвует не впервые. Повезёт ли ей в этом году?

Анастасия Юрчикова участвует не впервые. Повезёт ли ей в этом году?

Настя в этом конкурсе уже профи, ей удавалось попадать в десятку самых сексуальных девушек страны.

— Я снова вписалась в эту заварушку, — пишет в соцсетях Анастасия Юрчикова. — Кому не лень, голосните за меня.

На Настю можно любоваться в «Инстаграм». Но помните, она уже замужем. В текущем рейтинге голосования она занимает 48-ю строчку.

Екатерина Ильвес, 34 года

Екатерина Ильвес

Екатерина Ильвес

Похоже, девушка увлекается спортом, а в самом конкурсе участвует впервые. Сейчас она занимает 103-ю строчку рейтинга.

Екатерина Ильвес чуть-чуть не дотягивает до топ-100

Екатерина Ильвес чуть-чуть не дотягивает до топ-100

Надежда Бондюх, 31 год

Надежду на этом конкурсе мы тоже видим впервые. Сейчас она занимает 280-ю строчку рейтинга. Пожелаем ей удачи!

Надежда Бондюх прислала самые скромные фотографии в сравнении с другими участницами

Надежда Бондюх прислала самые скромные фотографии в сравнении с другими участницами

Анастасия Терехова, 21 год

Настя занимается танцем на пилоне и обладает спортивной фигурой. Сейчас она на 253-й строчке рейтинга.

Анастасия Терехова

Анастасия Терехова

Кристина Миканковскис, 30 лет

Кристина явно нацелена на победу: у неё самое богатое портфолио. Может, поэтому ей удалось подняться уже на 21-ю строчку?

Кристина показала самое богатое портфолио из всех ярославских девушек

Кристина показала самое богатое портфолио из всех ярославских девушек

Кристина Миканковскис&nbsp;

Кристина Миканковскис 

Екатерина Фролова, 29 лет

Девушка занимает 272-ю строчку рейтинга.

Екатерина Фролова

Екатерина Фролова

Екатерина Фролова

Екатерина Фролова

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