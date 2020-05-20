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Носить маски нужно в общественных местах и транспорте

Носить маски нужно в общественных местах и транспорте

Жителей Ярославской области предупреждают о масочном режиме с помощью громкоговорителей на машинах полиции. Аппаратура установлена на автомобилях патрульно-постовой службы и включается нарядами во время их дежурств.

— Также сотрудники полиции проводят профилактическую разъяснительную работу с гражданами, доводят информацию о необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать дистанцию, а также иные установленные ограничения, — добавили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Напомним, с 16 мая в обязательном порядке носить маски нужно:

  • в общественном транспорте, в том числе в такси;
  • на станциях и остановках транспорта, на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в аэропортах;
  • на автозаправках;
  • в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах;
  • в магазинах и других специализированных объектах розничной торговли;
  • на всех предприятиях и в организациях, продолжающих работу;
  • при посещении организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, органов государственной власти и местного самоуправления;
  • в иных местах массового скопления людей.

Нарушителей масочного режима штрафуют по части 1 статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф — от 1 до 30 тысяч рублей. В Ярославской области уже попались несколько тысяч нарушителей.

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коронавирусмасочный режим
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