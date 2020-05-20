Жителей Ярославской области предупреждают о масочном режиме с помощью громкоговорителей на машинах полиции. Аппаратура установлена на автомобилях патрульно-постовой службы и включается нарядами во время их дежурств.
— Также сотрудники полиции проводят профилактическую разъяснительную работу с гражданами, доводят информацию о необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать дистанцию, а также иные установленные ограничения, — добавили в региональном оперштабе по коронавирусу.
Напомним, с 16 мая в обязательном порядке носить маски нужно:
- в общественном транспорте, в том числе в такси;
- на станциях и остановках транспорта, на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в аэропортах;
- на автозаправках;
- в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах;
- в магазинах и других специализированных объектах розничной торговли;
- на всех предприятиях и в организациях, продолжающих работу;
- при посещении организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, органов государственной власти и местного самоуправления;
- в иных местах массового скопления людей.
Нарушителей масочного режима штрафуют по части 1 статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф — от 1 до 30 тысяч рублей. В Ярославской области уже попались несколько тысяч нарушителей.