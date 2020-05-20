Жителей Ярославской области предупреждают о масочном режиме с помощью громкоговорителей на машинах полиции. Аппаратура установлена на автомобилях патрульно-постовой службы и включается нарядами во время их дежурств.



— Также сотрудники полиции проводят профилактическую разъяснительную работу с гражданами, доводят информацию о необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдать дистанцию, а также иные установленные ограничения, — добавили в региональном оперштабе по коронавирусу.

