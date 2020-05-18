В Ярославле после введения штрафов за несоблюдение масочного режима попались несколько тысяч человек. И попались далеко не все, кто ходит по магазинами и разъезжает в транспорте без масок на лице.



— На нас гаишники облаву устроили — тормозят и проверяют в масках мы и наши пассажиры или нет, — рассказал редакции 76.RU таксист Алексей Новиков. — Говорят, что они могут и штраф выписать.



В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что выписать штраф они не могут. Сотрудники правоохранительных органов в Ярославской области могут составить акт об административном правонарушении, а наказание позже определит суд. И то пока они этого не делают.

