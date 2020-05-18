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Срочно Медведь напал на человека в Ярославле

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И таксисты, и их пассажиры обязаны ездить в масках

И таксисты, и их пассажиры обязаны ездить в масках

В Ярославле после введения штрафов за несоблюдение масочного режима попались несколько тысяч человек. И попались далеко не все, кто ходит по магазинами и разъезжает в транспорте без масок на лице.

— На нас гаишники облаву устроили — тормозят и проверяют в масках мы и наши пассажиры или нет, — рассказал редакции 76.RU таксист Алексей Новиков. — Говорят, что они могут и штраф выписать.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что выписать штраф они не могут. Сотрудники правоохранительных органов в Ярославской области могут составить акт об административном правонарушении, а наказание позже определит суд. И то пока они этого не делают.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят лишь беседы профилактического характера, рассказывая автомобилистам об опасности распространения коронавирусной инфекции и действующем в регионе масочном режиме, — уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

По данным на 18 мая, в Ярославской области зафиксировано ещё 103 заразившихся COVID-19. Один из заболевших, 49-летний мужчина, скончался. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

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коронавирусэпидемиямасочный режимтакси
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