В Ярославской области власти изменили режим работы предприятий: кому разрешили открыться

Ярославская область подключилась к поэтапному выходу России из режима самоизоляции. Только что губернатор Дмитрий Миронов сообщил о новом режиме работы предприятий с понедельника, 18 мая.
- С 16 по 22 мая разрешается работа организаций всех форм собственности, за некоторым исключением, - сообщил глава региона. - Не сняты ограничения с предприятий общественного питания. Они, как и ранее, могут работать только на вынос и доставку. По-прежнему запрещена непродовольственная торговля. Продавать можно только товары первой необходимости, информационное и коммуникационное оборудование в специализированных магазинах и салонах связи, автомобильную продукцию. Дистанционным способом торговать можно всем. Что касается услуг: службы занятости и МФЦ работают по предварительной записи. Из коммерческих разрешены пока только: техобслуживание, ремонт и мойка колесных транспортных средств, деятельность стоянок для них, буксировка и техническая помощь на дорогах, химчистка, а также клининговые, ритуальные, парикмахерские услуги (на ряде условий).
Также губернатор заявил, что фитнес-залы, учреждения культуры, спортивные заведения, бани, развлекательно-досуговые центры, турфирмы смогут открыться только для собственных нужд - например, делать ремонты, проводить уборку, заниматься административными делами в своих помещениях. Доступ посетителей пока запрещен.
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- Предприятия, которые возобновляют и продолжают свою работу, должны выполнять все требования Роспотребнадзора и обеспечить своих сотрудников средствами защиты, - добавил губернатор. - Это обязательное условие. Если физическое присутствие на местах необходимо, то количество работников теперь можно увеличивать до необходимого объема. Но все же рекомендуем сохранять дистанционный режим работы там, где это возможно.
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Детские сады пока работают в режиме дежурных групп. Ученики заканчивают год в дистанционном режиме.
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- Через неделю посмотрим на развитие эпидемиологической ситуации и очень взвешенно, посоветовавшись со специалистами, решим, можно ли сделать новые послабления, - заключил Дмитрий Миронов.
Также власти сообщили, что работодатели будут обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. Ранее губернатором принято решение поддержать слабозащищённые слои населения ― 3,5 тысячи семей из Ярославской области бесплатно получат маски.
С завтрашнего дня в Ярославской области начнут штрафовать за нарушения масочного режима. Выяснилось, что наказать могут и тех, кто в масках — ранее мы уже рассказывали, как это будет работать.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 мая, в Ярославской области не осталось ни одного района, куда бы не забралась инфекция. Последним районом в Ярославской области, где не было зафиксировано заразившихся коронавирусом людей, был Мышкинский, но теперь и там есть первый заболевший. Мы составили карту распространения инфекции в регионе.