В Ярославской области власти изменили режим работы предприятий: кому разрешили открыться

Ярославская область подключилась к поэтапному выходу России из режима самоизоляции. Только что губернатор Дмитрий Миронов сообщил о новом режиме работы предприятий с понедельника, 18 мая.



- С 16 по 22 мая разрешается работа организаций всех форм собственности, за некоторым исключением, - сообщил глава региона. - Не сняты ограничения с предприятий общественного питания. Они, как и ранее, могут работать только на вынос и доставку. По-прежнему запрещена непродовольственная торговля. Продавать можно только товары первой необходимости, информационное и коммуникационное оборудование в специализированных магазинах и салонах связи, автомобильную продукцию. Дистанционным способом торговать можно всем. Что касается услуг: службы занятости и МФЦ работают по предварительной записи. Из коммерческих разрешены пока только: техобслуживание, ремонт и мойка колесных транспортных средств, деятельность стоянок для них, буксировка и техническая помощь на дорогах, химчистка, а также клининговые, ритуальные, парикмахерские услуги (на ряде условий).