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Срочно Новый режим работы: кто откроется с 18 мая

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В Ярославской области власти изменили режим работы предприятий: кому разрешили открыться

Губернатор Дмитрий Миронов сообщил, кто выйдет на работу с понедельника, 18 мая

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Заведениям общепита пока открываться не разрешили, но в Ярославле некоторые из низ уже возобновили работу

Заведениям общепита пока открываться не разрешили, но в Ярославле некоторые из низ уже возобновили работу

Ярославская область подключилась к поэтапному выходу России из режима самоизоляции. Только что губернатор Дмитрий Миронов сообщил о новом режиме работы предприятий с понедельника, 18 мая.

- С 16 по 22 мая разрешается работа организаций всех форм собственности, за некоторым исключением, - сообщил глава региона. - Не сняты ограничения с предприятий общественного питания. Они, как и ранее, могут работать только на вынос и доставку. По-прежнему запрещена непродовольственная торговля. Продавать можно только товары первой необходимости, информационное и коммуникационное оборудование в специализированных магазинах и салонах связи, автомобильную продукцию. Дистанционным способом торговать можно всем. Что касается услуг: службы занятости и МФЦ работают по предварительной записи. Из коммерческих разрешены пока только: техобслуживание, ремонт и мойка колесных транспортных средств, деятельность стоянок для них, буксировка и техническая помощь на дорогах, химчистка, а также клининговые, ритуальные, парикмахерские услуги (на ряде условий).

Также губернатор заявил, что фитнес-залы, учреждения культуры, спортивные заведения, бани, развлекательно-досуговые центры, турфирмы смогут открыться только для собственных нужд - например, делать ремонты, проводить уборку, заниматься административными делами в своих помещениях. Доступ посетителей пока запрещен.


- Предприятия, которые возобновляют и продолжают свою работу, должны выполнять все требования Роспотребнадзора и обеспечить своих сотрудников средствами защиты, - добавил губернатор. - Это обязательное условие. Если физическое присутствие на местах необходимо, то количество работников теперь можно увеличивать до необходимого объема. Но все же рекомендуем сохранять дистанционный режим работы там, где это возможно.

Детские сады пока работают в режиме дежурных групп. Ученики заканчивают год в дистанционном режиме.

- Через неделю посмотрим на развитие эпидемиологической ситуации и очень взвешенно, посоветовавшись со специалистами, решим, можно ли сделать новые послабления, - заключил Дмитрий Миронов.

Также власти сообщили, что работодатели будут обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. Ранее губернатором принято решение поддержать слабозащищённые слои населения ― 3,5 тысячи семей из Ярославской области бесплатно получат маски.

С завтрашнего дня в Ярославской области начнут штрафовать за нарушения масочного режима. Выяснилось, что наказать могут и тех, кто в масках — ранее мы уже рассказывали, как это будет работать.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 мая, в Ярославской области не осталось ни одного района, куда бы не забралась инфекция. Последним районом в Ярославской области, где не было зафиксировано заразившихся коронавирусом людей, был Мышкинский, но теперь и там есть первый заболевший. Мы составили карту распространения инфекции в регионе.

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