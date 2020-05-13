За отдых в одном из самых популярных мест в Ярославле — на Прусовских карьерах — теперь придётся заплатить. Въезд на территорию бора с озером всю зиму был бесплатным, из-за чего место притягивало гуляющих. Здесь фотографы находят лучшие локации для фотосессий, а компании — для шашлыков.
В декабре 2019 года областной департамент лесного хозяйства расторг договор с арендатором этой территории, после чего Прусовские карьеры перешли в ведение бюджетного учреждения «Лесная охрана». Последнее снова установило сумму за въезд на территорию, но ниже, чем в прошлом году.
Жители Ярославля эту систему одобряют.
— У нас бесплатный Тверицкий бор, где гуляют мамочки с колясками, едут себе по тропинкам, а потом по весне идёшь, а везде упаковки от детского пюре, платочки, салфетки и т. д. Вот оно — отношение к бесплатному! Я считаю, что дёшево на Прусовских въезд сделали. Зимой при бесплатном проезде там были горы мусора! — высказалась Татьяна.
— Еще бы шашлыки запретили, вообще классно было бы. А то весь берег в черных пятнах, — предлагает Ирина.
Деньги, собранные за въезд, идут на уборку и благоустройство территории карьеров. Стоимость в будние дни проезда на машине — 150 рублей. С пятницы по воскресенье проезд и парковка обойдутся в 250 рублей. Вход для пешеходов бесплатный.
— Сейчас потихоньку устанавливаем лавочки и столы. За прошлую неделю сделали 25 лавочек, на следующей появится еще 20 штук. Планируем установку беседок, они будут и платные, на многолюдные компании, и бесплатные, маленькие, — рассказал глава «Лесной охраны» Александр Баланцев. — Планируем сделать на территории площадку для занятий спортом.