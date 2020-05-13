Жители Ярославля эту систему одобряют.

— У нас бесплатный Тверицкий бор, где гуляют мамочки с колясками, едут себе по тропинкам, а потом по весне идёшь, а везде упаковки от детского пюре, платочки, салфетки и т. д. Вот оно — отношение к бесплатному! Я считаю, что дёшево на Прусовских въезд сделали. Зимой при бесплатном проезде там были горы мусора! — высказалась Татьяна.

— Еще бы шашлыки запретили, вообще классно было бы. А то весь берег в черных пятнах, — предлагает Ирина.

Деньги, собранные за въезд, идут на уборку и благоустройство территории карьеров. Стоимость в будние дни проезда на машине — 150 рублей. С пятницы по воскресенье проезд и парковка обойдутся в 250 рублей. Вход для пешеходов бесплатный.

