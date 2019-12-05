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С арендатором земли на Прусовских карьерах расторгнут договор

Что будет с популярнейшим местом отдыха в Ярославле

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Бор вокруг Прусовских карьеров продолжат охранять&nbsp;

Бор вокруг Прусовских карьеров продолжат охранять 

Знаменитые Прусовские карьеры в Ярославле останутся без владельца. А значит, без платного въезда, убираемой территории. Областной департамент лесного хозяйства расторгает договор с арендатором этой территории, известной также как ярославский Байкал. Бизнесмен сам отказался от озера. 

— За последние два года расторгнуто 12 договоров аренды лесных участков с недобросовестными лесопользователями: из них девять — по решению суда и три — департаментом лесного хозяйства в одностороннем порядке. Также 13 договоров аренды расторгнуты по соглашению сторон. Сейчас такой же процесс на основании заявления арендатора идет в отношении участков, на которых расположены Прусовские карьеры, — рассказали в департаменте. 

Однако за самой территорией сохранят статус рекреационной и продолжат следить, но уже государственные инспекторы.

— То есть ярославцы и дальше смогут отдыхать на этой территории. Отмечу, что этот вид использования лесного участка запрещает возведение капитальных строений и сооружений, — пояснил председатель общественного совета при департаменте лесного хозяйства Василий Шаров. — На время отсутствия арендатора за соблюдением порядка на данной территории будут следить государственные лесные инспекторы в ходе патрулирования.

Для региональных чиновников аренда подобных участков — выгодное сотрудничество, если бизнес работает без нарушений. В этом случае земли поддерживают в чистоте, засаживают лесом, соблюдают пожарную безопасность. 

Этим летом на карьерах утонула юная студентка — 23-летнюю Дарью Головкину искали всем городом. Но нашли водолазы. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
5 дек 2019 в 18:19

Под застройку готовят, коттеджный посёлок или базу отдыха отстроят

Гость
5 дек 2019 в 18:04

Загадят за неделю. Помянем прусаки.

Гость
5 дек 2019 в 17:45

Я помню какая помойка была до платного въезда. Если арендатор не найдется будет еще хуже. Машин стало больше и в магазинах затариваются больше. Будет ад (((