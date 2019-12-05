С арендатором земли на Прусовских карьерах расторгнут договор

— За последние два года расторгнуто 12 договоров аренды лесных участков с недобросовестными лесопользователями: из них девять — по решению суда и три — департаментом лесного хозяйства в одностороннем порядке. Также 13 договоров аренды расторгнуты по соглашению сторон. Сейчас такой же процесс на основании заявления арендатора идет в отношении участков, на которых расположены Прусовские карьеры, — рассказали в департаменте.

Знаменитые Прусовские карьеры в Ярославле останутся без владельца. А значит, без платного въезда, убираемой территории. Областной департамент лесного хозяйства расторгает договор с арендатором этой территории, известной также как ярославский Байкал. Бизнесмен сам отказался от озера.

Однако за самой территорией сохранят статус рекреационной и продолжат следить, но уже государственные инспекторы.

— То есть ярославцы и дальше смогут отдыхать на этой территории. Отмечу, что этот вид использования лесного участка запрещает возведение капитальных строений и сооружений, — пояснил председатель общественного совета при департаменте лесного хозяйства Василий Шаров. — На время отсутствия арендатора за соблюдением порядка на данной территории будут следить государственные лесные инспекторы в ходе патрулирования.



Для региональных чиновников аренда подобных участков — выгодное сотрудничество, если бизнес работает без нарушений. В этом случае земли поддерживают в чистоте, засаживают лесом, соблюдают пожарную безопасность.

Этим летом на карьерах утонула юная студентка — 23-летнюю Дарью Головкину искали всем городом. Но нашли водолазы.