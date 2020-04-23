Доброе утро, друзья! Сделали для вас нашу ежедневную подборку самых важных новостей о коронавирусе в Ярославской области. Коротко о том, что произошло за прошедшие сутки:
- в Ярославской области увеличилось количество заразившихся коронавирусом. Заболел ещё 41 человек;
- в Ярославле от коронавируса умер 69-летний мужчина. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом «внебольничная пневмония» в крайне тяжелом состоянии;
- по данным на 22 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 228 человек. Стало известно, откуда эти люди;
- мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что подчинённые предложили направить зарплату за день на помощь врачам;
- в Тутаеве полностью закрывают еще один детский сад. У одного из родителей ребенка, посещающего дежурную группу, анализ на COVID-19 дал положительный результат;
- оперативный штаб Ярославской области проанализировал, в каком возрасте у людей чаще всего выявляют коронавирус — среди заразившихся большинство людей от 30 до 49 лет;
- в Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом, и поехала рожать в городскую больницу № 1. Врачи, которые принимали роды, заметили симптомы COVID-19 уже после того, как женщина родила. Теперь семь медиков отправили на самоизоляцию;
- Министерство связи рассказало об электронных пропусках для Ярославской области: что это значит и как работает.