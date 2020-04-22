В Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом, и поехала рожать в городскую больницу № 1 . Врачи, которые принимали роды, заметили симптомы COVID-19 уже после того, как женщина родила.

— Как выяснилось, раньше женщина уже обращалась к врачу из-за высокой температуры и была обследована на коронавирус. Тест показал положительный результат, но она не предупредила об этом ни бригаду скорой помощи, ни сотрудников больницы, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области.

К счастью, во время родов в отделении не было других пациентов. Но все врачи, которые контактировали с женщиной, отправлены на самоизоляцию.

