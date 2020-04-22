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О том, что тест на коронавирус положительный, женщина сказала после родов

О том, что тест на коронавирус положительный, женщина сказала после родов

В Рыбинске беременная женщина скрыла, что больна коронавирусом, и поехала рожать в городскую больницу № 1. Врачи, которые принимали роды, заметили симптомы COVID-19 уже после того, как женщина родила.

— Как выяснилось, раньше женщина уже обращалась к врачу из-за высокой температуры и была обследована на коронавирус. Тест показал положительный результат, но она не предупредила об этом ни бригаду скорой помощи, ни сотрудников больницы, — рассказали в оперативном штабе Ярославской области.

К счастью, во время родов в отделении не было других пациентов. Но все врачи, которые контактировали с женщиной, отправлены на самоизоляцию.

Пациентка переведена в учреждение, подготовленное для приема рожениц с коронавирусом.

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание для тех, кто знал о наличии у себя COVID-19, но скрыл это. Таким грозит до двух лет лишения свободы. В случае смерти человека от подобных действий грозит до пяти лет лишения свободы, при гибели нескольких человек — до семи лет.

По данным на 22 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 228 человек, один из них умер. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону. Также стало известно, люди какого возраста больше всех в Ярославской области заразились COVID-19.

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