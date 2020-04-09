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Взрыв газа прогремел на третьем этаже пятиэтажки 30 ноября 2019 года

Взрыв газа прогремел на третьем этаже пятиэтажки 30 ноября 2019 года

В Ярославле заканчивают ремонт в доме, где произошёл взрыв: он прогремел 30 ноября 2019 года ночью в пятиэтажке на улице Панина, 41. Из дома вылетели стёкла и окна, в смежных квартирах обрушились стены. В момент взрыва в квартире находился 18-летний подросток, который умер от тяжёлых ожогов в больнице, несмотря на старания врачей.

Дом обследовали и признали, что в нём можно жить, и вот спустя четыре месяца в нём заканчивают ремонт, который делают за счёт города. В апреле сюда смогут вернуться жильцы четырёх наиболее пострадавших квартир.

— Подрядчик «Ярославльзаказчик» очень быстро приступил к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановительным работам. Многоквартирный дом — это сложнейшая система, поэтому все работы проводились поэтапно, с точным соблюдением технологии, как было предписано экспертами, — сказала глава территориальной администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Рабочие восстанавливали стены в подъезде, где случился взрыв, отстроив заново две несущие панели. После этого этапа в дом вернулись жильцы 16 уцелевших квартир.

— Капитальный ремонт потребовался четырём квартирам, расположенным на третьем и четвёртом этажах. Помимо необходимых восстановительных работ, в квартирах выполнили ремонт: залили полы, положили линолеум, поклеили обои. В квартире, где произошёл взрыв, восстановили стены, коммуникации, поставили новые окна, исправили балкон, — сообщили в мэрии Ярославля.

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