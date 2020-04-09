В Ярославле заканчивают ремонт в доме, где произошёл взрыв: он прогремел 30 ноября 2019 года ночью в пятиэтажке на улице Панина, 41. Из дома вылетели стёкла и окна, в смежных квартирах обрушились стены. В момент взрыва в квартире находился 18-летний подросток, который умер от тяжёлых ожогов в больнице, несмотря на старания врачей.

Дом обследовали и признали, что в нём можно жить, и вот спустя четыре месяца в нём заканчивают ремонт, который делают за счёт города. В апреле сюда смогут вернуться жильцы четырёх наиболее пострадавших квартир.