Снесло стену. Взрыв газа в доме в Ярославле: трансляция, фото и видео с места

От дома убирают сигнальные ленты, пожарные разъезжаются.
Пострадавший - это 18-летний ярославец - находится в больнице с ожогами второй степени. Его жизни ничто не угрожает.
Начальник ГУ МЧС по Ярославской области:
- В результате пострадали 2 квартиры 2 подъезда. проведено заседание КЧС , предложено ввести в районе ЧС, завтра с 11 часов - комиссионное обследование второго подъезда на предмет восстановления, состояния квартир, восстановления конструктива квартир. Остальные подъезды признаны безопасными. После подключения электричества они будут заселены.
С 9 часов подключат газ с обходом специалистов. второй подъезд будет взят под охрану. 15 семей из него частично размещены у родственников. Также спланировано размещение в гостинице «Которосль», мэрия предоставила три автобуса.
- В школе 55 организован пункт временного размещения, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
15 минут назад началось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Всего в доме эвакуировано 314 жильцов, в том числе 38 детей.
Взрыв произошёл в квартире 23, снесло стену между этой квартирой и 22.
После экстренного совещания будет примерно понятно, можно ли заселять дом хотя бы частично - в те подъезды, где обрушения не произошло.
На кусту развевается белье, видимо сушилось.
В доме выбиты стекла, раскурочен балкон, рамы отлетели метров на 10-12.
Нас месте работают специалисты.
Место оцеплено.
Ночевать сегодня люди планируют в школе.
- Был хлопок, и всё заколыхалось, - говорят растерянные жильцы дома.
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Большой угол дома оцеплен вместе c детской площадкой, полицейские стоят по периметру ленточек.
- Там двери и рамы повылетали, - говорит Александр Добрынин.
- Там у соседа напротив дверь во внутрь выбило! - пишет Максим Валычев.
Видео с места.
именно про этот дом мы писали в апереле этого года. Там жила женщина, которая яроостно конфликтовала с соседями и угрожала расправой.
— Женщина по ночам обрезает интернет-кабели во всем подъезде, с балкона выкидывает стекла, доски и мусор во двор, где гуляют дети, — говорили тогда жильцы пятиэтажки. — На все разговоры угрожает жильцам пуском газа.
45-летняя женщина переехала в квартиру на втором этаже года два назад. С соседями не дружила.
Люди говорят, что хлопок был такой, что задрожали соседние дома.
На месте развернули временный пункт для эвакуированных жильцов.
1 человек контужен, незначительные ожоги.
Как говорят местные, взрыв прогремел в квартире №23, это второй подъезд, третий этаж.