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Снесло стену. Взрыв газа в доме в Ярославле: трансляция, фото и видео с места

Все подробности с места и информация о пострадавших

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Взрыв случился ночью

Взрыв случился ночью

Сегодня ночью в Ярославле в доме на улице Панина в Брагино прогремел взрыв. Взорвался газ в одной из квартир.

Мы переходим в режим онлайн-трансляции. В этом материале - все новости по темею

Ольга Прохорова

От дома убирают сигнальные ленты, пожарные разъезжаются.

Ольга Прохорова

Пострадавший - это 18-летний ярославец - находится в больнице с ожогами второй степени. Его жизни ничто не угрожает.

Ольга Прохорова

Начальник ГУ МЧС по Ярославской области:
- В результате пострадали 2 квартиры 2 подъезда. проведено заседание КЧС , предложено ввести в районе ЧС, завтра с 11 часов - комиссионное обследование второго подъезда на предмет восстановления, состояния квартир, восстановления конструктива квартир. Остальные подъезды признаны безопасными. После подключения электричества они будут заселены. 
С 9 часов подключат газ с обходом специалистов. второй подъезд будет взят под охрану. 15 семей из него частично размещены у родственников. Также спланировано размещение в гостинице «Которосль», мэрия предоставила три автобуса.

Ольга Прохорова

- В школе 55 организован пункт временного размещения, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Анна Ёлкина

15 минут назад началось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Всего в доме эвакуировано 314 жильцов, в том числе 38 детей.
Взрыв произошёл в квартире 23, снесло стену между этой квартирой и 22.

После экстренного совещания будет примерно понятно, можно ли заселять дом хотя бы частично - в те подъезды, где обрушения не произошло.

Ольга Прохорова

На кусту развевается белье, видимо сушилось.

Ольга Прохорова

В доме выбиты стекла, раскурочен балкон, рамы отлетели метров на 10-12.

Ольга Прохорова

Нас месте работают специалисты.

Место оцеплено.

Ольга Прохорова

Ночевать сегодня люди планируют в школе.

Ольга Прохорова

- Был хлопок, и всё заколыхалось, - говорят растерянные жильцы дома.

Ольга Прохорова

Знаете, как произошёл взрыв, что было в тот момент? Свяжитесь с редакцией! 

Почта: 76@rugion.ru
Личные сообщения Вконтакте
Мессенджеры (WhatsApp, telegram, Viber) 89106621773

Ольга Прохорова

Большой угол дома оцеплен вместе c детской площадкой, полицейские стоят по периметру ленточек.

Ольга Прохорова

- Там двери и рамы повылетали, - говорит Александр Добрынин.

Ольга Прохорова

- Там у соседа напротив дверь во внутрь выбило! - пишет Максим Валычев.

Ольга Прохорова

Видео с места.

Ольга Прохорова

именно про этот дом мы писали в апереле этого года. Там жила женщина, которая яроостно конфликтовала с соседями и угрожала расправой.

— Женщина по ночам обрезает интернет-кабели во всем подъезде, с балкона выкидывает стекла, доски и мусор во двор, где гуляют дети, — говорили тогда жильцы пятиэтажки. — На все разговоры угрожает жильцам пуском газа

45-летняя женщина переехала в квартиру на втором этаже года два назад. С соседями не дружила. 

Ольга Прохорова

Люди говорят, что хлопок был такой, что задрожали соседние дома.

Ольга Прохорова

На месте развернули временный пункт для эвакуированных жильцов.

Ольга Прохорова

1 человек контужен, незначительные ожоги.

Ольга Прохорова

Как говорят местные, взрыв прогремел в квартире №23, это второй подъезд, третий этаж. 

Знаете, как произошёл взрыв, что было в тот момент? Свяжитесь с редакцией! 

Почта: 76@rugion.ru
Личные сообщения Вконтакте
Мессенджеры (WhatsApp, telegram, Viber) 89106621773

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
1 дек 2019 в 01:21

41 й дом

Гость
1 дек 2019 в 01:17

Даже квартира известна а номер дома какой?