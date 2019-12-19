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Происшествия Взрыв газа на Панина

Умер парень, пострадавший при взрыве газа в Ярославле

За его жизнь врачи боролись больше двух недель

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Врачам не удалось спасти 18-летнего Алексея, пострадавшего при взрыве газа на улице Панина в Ярославле

Врачам не удалось спасти 18-летнего Алексея, пострадавшего при взрыве газа на улице Панина в Ярославле

Печальные новости. Умер парень, пострадавший при взрыве газа на улице Панина в Ярославле. Несмотря на все усилия врачей, молодой человек скончался вечером 18 декабря из-за сильнейших ожогов 1-й и 2-й степени 90% поверхности тела.

Больше двух недель он находился в больнице. Сначала врачи надеялись, что молодой организм сумеет справиться с повреждениями. Однако чуда не произошло. С каждым днем 18-летнему Алексею становилось хуже.

— Лёша не пришел в себя, — рассказала недавно мама пострадавшего. — Врачи ввели его в искусственную кому, но его состояние с каждым днем всё хуже. Нам говорят, что шансы на жизнь у Леши минимальные.

Выражаем соболезнования семье погибшего молодого человека.

Напомним, взрыв газа в доме № 41 на улице Панина произошел в ночь на 1 декабря. Эпицентром стала квартира № 23 на третьем этаже во втором подъезде пятиэтажки. В момент происшествия в помещении находился Алексей. Парень был дома один. Его родители и младший брат ушли в гости. Попав в больницу, молодой человек успел рассказать, что зашел в кухню, включил свет и в этот момент произошел взрыв. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются специалисты и правоохранители.

От хлопка газа квартиру разворотило, в соседних квартирах и подъезде пошли трещины, выбило стекла. Всех жильцов дома эвакуировали. Но уже к утру большинство из них смогли вернуться в свои квартиры. Нежилым пока остается только наиболее пострадавший второй подъезд. Сейчас проходит его обследование и восстановление.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Наталья
19 дек 2019 в 12:28

Наша семья приносит соболезнование родным и близким Алексея. Родители, держитесь!!! Эта такая утрата, которую трудно передать словами. Но с этим как то надо жить. Я думая, что все нормальное человечество вас поддерживает. Пусть достанется тому, кто во время не проверил эту утечку газа.

Гость
19 дек 2019 в 11:42

Очень жаль парня и его родственников((( соболезную...

Иван
19 дек 2019 в 11:29

Парень был источником аварии в жилом доме. Преднамеренным или неосознанным - пусть разбирается следствие.