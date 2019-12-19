Умер парень, пострадавший при взрыве газа в Ярославле

Врачам не удалось спасти 18-летнего Алексея, пострадавшего при взрыве газа на улице Панина в Ярославле

Печальные новости. Умер парень, пострадавший при взрыве газа на улице Панина в Ярославле. Несмотря на все усилия врачей, молодой человек скончался вечером 18 декабря из-за сильнейших ожогов 1-й и 2-й степени 90% поверхности тела.



Больше двух недель он находился в больнице. Сначала врачи надеялись, что молодой организм сумеет справиться с повреждениями. Однако чуда не произошло. С каждым днем 18-летнему Алексею становилось хуже.



— Лёша не пришел в себя, — рассказала недавно мама пострадавшего. — Врачи ввели его в искусственную кому, но его состояние с каждым днем всё хуже. Нам говорят, что шансы на жизнь у Леши минимальные.

