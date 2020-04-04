Волонтёрам разрешили ездить в общественном транспорте бесплатно

С 3 апреля 2020 года и до снятия карантинных ограничений на регулярных автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутах на территории Ярославской области волонтёры смогут ездить бесплатно. Сейчас выдано уже 100 проездных билетов волонтёрам, дающих право на бесплатный проезд.

Документом для бесплатного проезда в общественном транспорте является проездной билет волонтёра (электронный, бумажный), паспорт и бейдж волонтера.



— Сейчас в наш волонтёрский штаб поступает всё больше заявок от пожилых людей, которым нужна помощь в приобретении средств первой необходимости. Мы готовы помогать независимо от того, где человек проживает. Иногда добраться до места действительно непросто и приходится ехать на общественном транспорте. В этом отношении нововведение станет для наших волонтёров существенной помощью, — рассказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель.

