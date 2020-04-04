Продление режима и дистанционная учёба в школах: вся информация о COVID-19 для ярославцев - онлайн

Дистанционное обучение в школах
С 6 апреля школы Ярославской области переходят на дистанционное обучение
Реализация образовательных программ будет проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Для большинства школьников, имеющих достаточные технические условия, основными формами работы будут подготовленные учителями онлайн-уроки и формы обратной связи, а также федеральные образовательные платформы и сервисы – такие, как Российская электронная школа, портал «Билет в будущее», Якласс, Учи.ру, Яндекс. Учебник, онлайн школа Skyeng, платформа новой школы (Сбербанк), издательство «Просвещение», интернет-сервисSkype.
Если у школьника отсутствует личное техническое средство или нет возможности свободного выхода в интернет – таких 15,4%, то в дистанционном обучении будут использоваться SMS-сообщения с домашним заданием и сроками его выполнения, переписка в Viber и электронной почте, а также телефонное информирование. Будут задействованы возможности регионального интернет-дневника для направления домашних заданий по учебнику, демонстрационные и проверочные онлайн-тесты.
У 5% школьников условия для онлайн-общения отсутствуют совсем. Для них учитель будет готовить пакет материалов и подробные инструкции на определенный временной отрезок обучения (3 дня, неделя), в том числе выполнение заданий по учебнику и в тетради к фиксированной дате. Классный руководитель организует взаимодействие с родителями для выдачи и сбора выполненных детьми заданий на проверку.
Пролонгация режима самоизоляции
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:
Ограничения, действовавшие на территории региона эту неделю, продлены до конца апреля. Подписал соответствующий Указ.
Как и ранее, приостанавливаются массовые мероприятия, запрещено бронирование гостиниц.
Из нового - возобновится образовательный процесс, но в дистанционном режиме.
Детальный формат работы учебных организаций, а также ряда предприятий определит Правительство области.
Поручил ему также принять дополнительные ограничительные меры.
При стабильной ситуации, они не будут распространяться на населенные пункты, где проживают менее 50 человек и еще ряда территорий. Если эпидемиологическая ситуация в регионе будет ухудшаться, допускается введение особого порядка передвижения во всем регионе. Исключение составят только межрегиональные перевозки.
Все граждане, находящиеся на территории Ярославской области, должны неуклонно соблюдать нормы и правила поведения в новых условиях. Изоляция и дистанцирование - очень важны!
Все это ради сохранения жизни и здоровья людей.
В Ярославской области увеличилось число лабораторий, исследующих анализы на коронавирус. К исследованиям в Ярославле подключились лаборатории Железнодорожной больницы и Центра СПИДА Инфекционной клинической больницы. В Рыбинске — специалисты филиала областного Центра гигиены и эпидемиологии. Не прекращает работу Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области. Сейчас там ежесуточно проводятся от 200 до 300 тестов на COVID-19. Специалисты работают в три смены. На исследование каждого анализа уходит около шести часов. С 6 апреля тесты на COVID-19 начнут делать также в лаборатории Ростова.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса.
1. Дверные ручки
Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором). Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом.
2. Выключатели
Протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования.
3. Ручки шкафов
Вымойте их с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
4. Спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
5. Письменный стол
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
6. Журнальные столики и прочие жесткие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек)
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
7. Кухонные столешницы
Вымойте с применением средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи.
8. Бытовая техника
Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время уборки дома.
9. Смесители
Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
10. Раковины
Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
11. Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и пр.)
Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек.
12. Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде)
Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора.