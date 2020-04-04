6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня +2 подозрительных теста на COVID-19 в Ярославле
СЕЙЧАС +2°С
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
В мире уже больше миллиона заболевших

В мире уже больше миллиона заболевших

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России инфекцию обнаружили у 582 человек. 434 из них находятся в Москве. Всего на сегодняшний день в стране насчитывается 4731 заразившийся. 333 из них выздоровели, 43 — скончались. За последние сутки из-за коронавируса в России умерли 9 человек.

В последние два дня заболеваемость начала падать

В последние два дня заболеваемость начала падать

Накануне в Москве, где больше всего зараженных, заявили о том, что всех пациентов с коронавирусом будут вносить в специальную базу. Помимо прочих личных данных там будут их фотографии.

В мире коронавирус уже был обнаружен более чем у миллиона людей. 5,2% заболевших скончались из-за инфекции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавирусздоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!