По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России инфекцию обнаружили у 582 человек. 434 из них находятся в Москве. Всего на сегодняшний день в стране насчитывается 4731 заразившийся. 333 из них выздоровели, 43 — скончались. За последние сутки из-за коронавируса в России умерли 9 человек.