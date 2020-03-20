По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Такой же указ подписал и губернатор Ярославской области. В связи с этим в регионе вводятся особый режим и ограничения.
Мы коротко перечислили их в ролике:
- запрещены мероприятия больше чем на 50 человек;
- с 23 марта до 12 апреля все школьники уходят на каникулы (12 апреля начнут учиться дистанционно);
- с 23 марта все кружки и секции уходят на дистанционное обучение либо приостанавливают работу;
- с 18 марта закрыты все государственные театры, музеи, библиотеки, цирк и филармония;
- отменяются все концерты в КЗЦ «Миллениум»;
- всех вернувшихся из-за границы посадят на домашний карантин;
- частным компаниям, организующим отдых детей, рекомендовали приостановить работу.
Круглосуточная горячая линия по коронавирусу в Ярославской области: (4852) 40–04–55.