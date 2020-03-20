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Культурная жизнь на ближайший месяц затихла&nbsp;

Культурная жизнь на ближайший месяц затихла 

По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Такой же указ подписал и губернатор Ярославской области. В связи с этим в регионе вводятся особый режим и ограничения.

Мы коротко перечислили их в ролике:

  • запрещены мероприятия больше чем на 50 человек;
  • с 23 марта до 12 апреля все школьники уходят на каникулы (12 апреля начнут учиться дистанционно);
  • с 23 марта все кружки и секции уходят на дистанционное обучение либо приостанавливают работу;
  • с 18 марта закрыты все государственные театры, музеи, библиотеки, цирк и филармония;
  • отменяются все концерты в КЗЦ «Миллениум»;
  • всех вернувшихся из-за границы посадят на домашний карантин;
  • частным компаниям, организующим отдых детей, рекомендовали приостановить работу.

Круглосуточная горячая линия по коронавирусу в Ярославской области: (4852) 40–04–55.

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китайский коронавирус
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