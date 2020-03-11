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Илья Варламов приедет в Ярославль и покажет, каким должен быть современный город

Популярный блогер готовится к большому урбанистическому туру по России

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Блогер Илья Варламов уже несколько раз бывал в Ярославле

Блогер Илья Варламов уже несколько раз бывал в Ярославле

Известный российский блогер-путешественник готовится к большому урбанистическому туру по России. Он посетит 68 городов и в каждом из них встретится со своими подписчиками и презентует им книгу «100 советов мэру», которую он написал с политическим и общественным деятелем Максимом Кацем.

— Книга «100 советов мэру» на самом деле написана для простых жителей, — рассказал Илья Варламов. — Она нужна для того, чтобы вас не могли обмануть и испортить ваш город. Чтобы вы вовремя могли распознать вредительство и остановить его. В книге 100 глав. Все они написаны простым языком, чтобы даже условная бабушка или человек, который никогда в жизни не интересовался городской средой, понял, что к чему. А ещё в книге почти 500 фотографий и иллюстраций, которые лучше любого текста показывают, каким должен быть современный город, удобный для жизни. Главная цель книги — создать правильный общественный запрос на изменения.

Видео: Илья Варламов

Первым городом в урбанистическом туре Ильи Варламова станет Вологда, а вслед за ней — Ярославль. Сюда блогер планирует приехать 25 марта. Также до конца марта он побывает в Костроме, Владимире и Иванове.

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урбанистикаИлья Варламов
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КОММЕНТАРИИ (7)

11 мар 2020 в 12:05

Послать Варламова в Монте- Карло ,он и там помойку найдет.

Гость
11 мар 2020 в 11:54

мэру волкову и так не плохо , ему безразлично какой город

Гостья
11 мар 2020 в 11:52

Пока такое руководство в городе ничего хорошего не будет.