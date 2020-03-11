Илья Варламов приедет в Ярославль и покажет, каким должен быть современный город

Известный российский блогер-путешественник готовится к большому урбанистическому туру по России. Он посетит 68 городов и в каждом из них встретится со своими подписчиками и презентует им книгу «100 советов мэру», которую он написал с политическим и общественным деятелем Максимом Кацем.



— Книга «100 советов мэру» на самом деле написана для простых жителей, — рассказал Илья Варламов. — Она нужна для того, чтобы вас не могли обмануть и испортить ваш город. Чтобы вы вовремя могли распознать вредительство и остановить его. В книге 100 глав. Все они написаны простым языком, чтобы даже условная бабушка или человек, который никогда в жизни не интересовался городской средой, понял, что к чему. А ещё в книге почти 500 фотографий и иллюстраций, которые лучше любого текста показывают, каким должен быть современный город, удобный для жизни. Главная цель книги — создать правильный общественный запрос на изменения.

