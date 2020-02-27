Главу Ярославля заподозрили в связях с застройщиком троллейбусного депо. Реакция мэрии

В мэрии Ярославля уверяют, что у Владимира Волкова в сделке нет семейных интересов

В мэрии Ярославля опровергли информацию о возможном конфликте интересов главы города Владимира Волкова и компании «Тройка РЭД», которая будет застраивать территорию, на которой сейчас находится троллейбусное депо № 1 .

