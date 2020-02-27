Главу Ярославля заподозрили в связях с застройщиком троллейбусного депо. Реакция мэрии

В мэрии Ярославля опровергли информацию о возможном конфликте интересов главы города Владимира Волкова и компании «Тройка РЭД», которая будет застраивать территорию, на которой сейчас находится троллейбусное депо
— Эта информация носит заведомо ложный характер, — заверили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Те, кто распространяет эту информацию, делают недостоверные выводы о взаимозависимости подмосковной компании и мэра Ярославля путём подтасовки фактов и увязывания невзаимосвязанных данных ЕГРЮЛ. Полагаем, что целью данной публикации является дискредитация мэрии города Ярославля, а также создание ложного представления о незаконности реализуемого проекта по застройке депо
Напомним, в Ярославле продают троллейбусное депо в центре города под строительство жилого комплекса. Мэр Владимир Волков уверяет, что это невероятно выгодная для города сделка. Но эксперты возразили — это может погубить электротранспорт. На что власти снова возразили, мол, никаких изменений из-за переноса депо не произойдёт. Однако вчера стало известно, что процесс привёл к сокращению троллейбусных маршрутов.