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Город Продажа троллейбусного депо

Главу Ярославля заподозрили в связях с застройщиком троллейбусного депо. Реакция мэрии

В городской администрации рассказали, откуда появилась такая информация

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В мэрии Ярославля уверяют, что у Владимира Волкова в сделке нет семейных интересов

В мэрии Ярославля уверяют, что у Владимира Волкова в сделке нет семейных интересов

В мэрии Ярославля опровергли информацию о возможном конфликте интересов главы города Владимира Волкова и компании «Тройка РЭД», которая будет застраивать территорию, на которой сейчас находится троллейбусное депо № 1.

— Эта информация носит заведомо ложный характер, — заверили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Те, кто распространяет эту информацию, делают недостоверные выводы о взаимозависимости подмосковной компании и мэра Ярославля путём подтасовки фактов и увязывания невзаимосвязанных данных ЕГРЮЛ. Полагаем, что целью данной публикации является дискредитация мэрии города Ярославля, а также создание ложного представления о незаконности реализуемого проекта по застройке депо № 1 на улице Городской вал.

Напомним, в Ярославле продают троллейбусное депо в центре города под строительство жилого комплекса. Мэр Владимир Волков уверяет, что это невероятно выгодная для города сделка. Но эксперты возразили — это может погубить электротранспорт. На что власти снова возразили, мол, никаких изменений из-за переноса депо не произойдёт. Однако вчера стало известно, что процесс привёл к сокращению троллейбусных маршрутов.

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коррупциятранспорттроллейбус
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КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
27 фев 2020 в 18:09

А прокуратура Ярославская так и будет сидеть сложа ручки .

Иван
27 фев 2020 в 18:08

Мэр из Люберец. Соответствующие круги возможно 😁 финансово курируют его карьеру. Застройщик депо из Люберец. В России 90 субъектов и застройщик мог быть любой на основе конкурса с наибольшим финансовым предложение городу (ау где он) , но все совпадения .....абсолютно случайны😁 пипл хавет и теряет троллейбусы. Ночь улица фонарь аптека. 20 лет ураааа. Вот вам 20 мультфильмов. Он снова такой новый и загадочный. Как и расклад сверху донизу, частный случай которого обсуждается. Голосуем за новую ночь, новую улицу, новый фонарь и новую аптеку.

Гость
27 фев 2020 в 18:04

«Девелопер "Тройка РЭД", которому мэрия продала право построить ЖК на месте депо, связан с Ириной Михайловной Медведевой – родной сестрой мэра Ярославля Владимира Волкова.» - пишет Варламов.