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Город Масленица Фоторепортаж

Гвардейцы, карнавал и мыши: 13 самых ярких фото с празднования Масленицы в Ярославле

Гулянья будут идти целую неделю

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По центру Ярославля прошло карнавальное шествие

По центру Ярославля прошло карнавальное шествие

В Ярославле начали отмечать Масленую неделю. Проводы зимы начались с карнавального шествия. Колонна прошла от памятника Некрасову по Волжской набережной до Советской площади. Возглавляли колонну гвардейцы государыни Масленицы, за ними шёл духовой оркестр, творческие коллективы города и сказочные гости. 

На Советской площади развернулась праздничная ярмарка с блинами и пирогами, которая будет работать до конца Масленой недели. Закончат провожать зиму 1 марта — сожжением масленичных кукол в парке на Даманском острове.

В Ярославль приехали сказочные герои из области

В Ярославль приехали сказочные герои из области

Возглавляли шествие гвардейцы

Возглавляли шествие гвардейцы

Колонна прошла по Волжской набережной

Колонна прошла по Волжской набережной

В шествии приняли участие сотни человек

В шествии приняли участие сотни человек

В шествии приняли участие самые разные герои

В шествии приняли участие самые разные герои

За шествием местные жители наблюдали прямо из окон

За шествием местные жители наблюдали прямо из окон

На Советской площади участников карнавального шествия ждала сударыня Масленица

На Советской площади участников карнавального шествия ждала сударыня Масленица

Масленичными куклами украшен центр города

Масленичными куклами украшен центр города

На Советской площади всю неделю будет масленичная ярмарка

На Советской площади всю неделю будет масленичная ярмарка

Продают блины и пирожки

Продают блины и пирожки

Ярмарка на площади будет всю неделю

Ярмарка на площади будет всю неделю

Дороги в центре перекрыли

Дороги в центре перекрыли

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Масленица 2020 в Ярославле
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
24 фев 2020 в 19:26

А гвардейцы причём здесь ? Тоже ряженые ?