Гвардейцы, карнавал и мыши: 13 самых ярких фото с празднования Масленицы в Ярославле

В Ярославле начали отмечать Масленую неделю. Проводы зимы начались с карнавального шествия. Колонна прошла от памятника Некрасову по Волжской набережной до Советской площади. Возглавляли колонну гвардейцы государыни Масленицы, за ними шёл духовой оркестр, творческие коллективы города и сказочные гости.

На Советской площади развернулась праздничная ярмарка с блинами и пирогами, которая будет работать до конца Масленой недели. Закончат провожать зиму 1 марта — сожжением масленичных кукол в парке на Даманском острове.