В мэрии рассказали, когда и где сожгут Масленицу в Ярославле

Посмотреть на полыхающее чучело обычно приходит много народу

В Ярославле 24 февраля начнется масленичная неделя. Продлится она до 1 марта. И начнется карнавальным шествием в центре города.



— Пройтись в колонне смогут все желающие. Участие в шествии примут около двух тысяч человек, — рассказала начальник управления культуры мэрии Ольга Каюрова.



В 13:30 колонна отправится от памятника Некрасову на Первомайском бульваре по Волжской набережной, Советскому переулку до Советской площади.



На Советской площади пройдут концерты, развернётся масленичная ярмарка, блинное подворье, фотозоны, карусели, каток, Масленичный дом.