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Город Продажа троллейбусного депо

Коммунисты подали в суд на мэрию Ярославля

Причиной раздора стали отказы согласовывать митинг

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Коммунисты давно протестуют против продажи депо, считая, что это «убьёт» электрический транспорт в Ярославле

Коммунисты давно протестуют против продажи депо, считая, что это «убьёт» электрический транспорт в Ярославле

Ярославские коммунисты будут судиться с территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов города. Причиной иска стали отказы главы Александра Трудоношина согласовывать акцию протеста против продажи троллейбусного депо на улице Городской вал. 

— Мы дважды подавали заявление на митинг, и дважды нам отказали. После того как обратились в суд, митинг согласовали на 22 февраля, — рассказал глава регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв. — Но иск мы не отозвали, отказы нам были несправедливыми. 

Напомним, мэрия Ярославля заключила трёхстороннее соглашение между комитетом по управлению муниципальным имуществом, Яргорэлектротрансом и дочерней компанией подмосковного застройщика «Перспектива» о продаже территории троллейбусного депо под застройку. Текст подписанного соглашения городские власти не предоставляют. А оно вызывает вопросы о том, насколько городу выгодно лишаться троллейбусного депо и большого участка земли в центре города. Эта тема стала одним из главных возмущений на митинге за отставку мэра

Тем временем территорию депо собираются освободить уже к апрелю. 

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митинггородской транспорт
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КОММЕНТАРИИ (4)

бардак в ярославле
19 фев 2020 в 11:32

давно пора
Вся Власть Советам.

Фото пользователя
19 фев 2020 в 11:50

Давно пора мерщиков по судам таскать.

ваш господин
19 фев 2020 в 11:16

мосты вокзалы телеграф 😁