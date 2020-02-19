Коммунисты подали в суд на мэрию Ярославля

Коммунисты давно протестуют против продажи депо, считая, что это «убьёт» электрический транспорт в Ярославле

— Мы дважды подавали заявление на митинг, и дважды нам отказали. После того как обратились в суд, митинг согласовали на 22 февраля, — рассказал глава регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв. — Но иск мы не отозвали, отказы нам были несправедливыми.

Ярославские коммунисты будут судиться с территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов города. Причиной иска стали отказы главы Александра Трудоношина согласовывать акцию протеста против продажи троллейбусного депо на улице Городской вал.

Напомним, мэрия Ярославля заключила трёхстороннее соглашение между комитетом по управлению муниципальным имуществом, Яргорэлектротрансом и дочерней компанией подмосковного застройщика «Перспектива» о продаже территории троллейбусного депо под застройку. Текст подписанного соглашения городские власти не предоставляют. А оно вызывает вопросы о том, насколько городу выгодно лишаться троллейбусного депо и большого участка земли в центре города. Эта тема стала одним из главных возмущений на митинге за отставку мэра.

Тем временем территорию депо собираются освободить уже к апрелю.