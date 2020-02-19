Коммунисты подали в суд на мэрию Ярославля

Ярославские коммунисты будут судиться с территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов города. Причиной иска стали отказы главы Александра Трудоношина согласовывать акцию протеста против продажи троллейбусного депо на улице Городской вал.
— Мы дважды подавали заявление на митинг, и дважды нам отказали. После того как обратились в суд, митинг согласовали на 22 февраля, — рассказал глава регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв. — Но иск мы не отозвали, отказы нам были несправедливыми.
Напомним, мэрия Ярославля заключила трёхстороннее соглашение между комитетом по управлению муниципальным имуществом, Яргорэлектротрансом и дочерней компанией подмосковного застройщика «Перспектива» о продаже территории троллейбусного депо под застройку. Текст подписанного соглашения городские власти не предоставляют. А оно вызывает вопросы о том, насколько городу выгодно лишаться троллейбусного депо и большого участка земли в центре города. Эта тема стала одним из главных возмущений на митинге за отставку мэра.
Тем временем территорию депо собираются освободить уже к апрелю.