Почему закрылось «Эхо Москвы - Ярославль»: колонка главного редактора радиостанции

Людмила Шабуева целых 8 лет возглавляла радиостанцию в Ярославле Фото: Эхо76 - Ярославль

С 1 января в Ярославле больше не вещает общественно-политическая радиостанция «Эхо Москвы - Ярославль». Вместо нее теперь - музыкально радио «Маруся». Почему перестала существовать радиостанция - в колонке главного редактора Людмилы Шабуевой.

В Ярославле «Эха» больше нет. Не могу сказать, что для меня это неожиданность. Я знала, что рано или поздно это произойдет. Тут масса причин, поверьте. Я всегда думала, что «Эхо »могут выключить из-за критики в адрес какого-то конкретного чинуши, или какого-то скандального материала. Мне казалось, что на вопрос "что произошло?" можно будет ответить: всё из-за такой-то истории, и собеседник сразу поймёт, в чём дело.

Жизнь оказалась сложней. Есть и политические причины. Ну, какой смысл держать политическую радиостанцию, если политики в стране больше нет? Её присвоило государство, и если о власти начинает вслух высказываться кто-то посторонний, ему приходится туго. Когда я начинала работать 10 лет назад, чтобы поучаствовать в программе "Избранные", депутаты муниципалитета вставали в очередь. При этом почти каждому было что сказать. Сегодня список тех, кто мог прокомментировать болезненный вопрос, сузился до неприличия. Темы, связанные с зарплатой медработников или пенсионной реформой, например, могли прокомментировать только коммунисты и Балабаев (Сергей Балабаев, депутат, - прим.ред.). Впрочем, последнее время это стало касаться всех тем, от общественного транспорта и тарифов ЖКХ, до проблем с больницей в Борке или строительством ЦБК возле Череповца. Когда ведущие возлагали на себя роль экспертов, это редко получалось гармонично. Да, так и не должно быть. Ведущим лучше быть быть "над" схваткой. Да и разбираться во всём сразу невозможно.

Ещё одна причина - распался коллектив. Сначала я ушла в декрет, потом Марк (Марк Нуждин, ведущий, - прим.ред.) уехал в Питер - равновесие пошатнулось. Нельзя не упомянуть, что есть экономические и организационные причины. В любом случае, нравится нам это или нет, но «Эхо» было частной радиостанцией. Владельцы решили поменять «Эхо» на «Марусю» - это их право. Я всегда считала ярославское «Эхо» своим детищем и мне очень повезло, что целых 10 лет я работала в классной команде. Нас любили, ненавидели, постоянно хотели то закрыть, то купить. А мы старались служить людям. Кому-то помогли, кого-то развлекли, кого-то озадачили. Нашими гостями были лучшие люди области. Грустно, что «Эха» больше не будет. Ярославль станет более провинциальным, но зато нам всем есть, что вспомнить. Спасибо, что были с нами все эти годы. Спасибо, «Эхо»! Это будут лучшие годы в моей жизни! Спасибо Алексею Алексеевичу Венедиктову, Марку Нуждину, Даниле Бедяеву, Андрею Климушкину, Алексею Циркову, Михаилу Контуеву и всем, кто слушал и приходил в нашу студию.