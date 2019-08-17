В Ярославле ради дороги повырубали деревья: ответ властей

В Ярославле жители Брагино пожаловались на вырубку деревьев. Зелени лишились те, кто ходит по дороге вдоль домов на Тутаевском шоссе. Здесь десятки деревьев оказались вырубленными.



— Раньше здесь летом было, как в парке, — кроны деревьев спасали от солнца и дождя. Дорога от дома к остановке была, как прогулка, — переживают местные.



Городские власти уточнили — здесь идёт ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги». И вырубленные деревья опасны, по мнению чиновников.



— Вырубают старые дефектованные деревья, будет расширение, остановочные карманы, тротуары. Дорога в реконструкции. На тех участках, где это возможно, высадят новые деревья, — ответили порталу 76.RU в мэрии Ярославля.

