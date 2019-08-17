17 августа суббота
СЕЙЧАС +13°С
usd 66.00
eur 73.22

Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 66.00
eur 73.22

Все новости

Все новости
Город
Проблема

В Ярославле ради дороги повырубали деревья: ответ властей

Аллеи лишилась часть улицы на Тутаевском шоссе

Поделиться

602
1 Обсудить

Дефектованным оказался целый ряд деревьев

Фото: Андрей Ковалев

В Ярославле жители Брагино пожаловались на вырубку деревьев. Зелени лишились те, кто ходит по дороге вдоль домов на Тутаевском шоссе. Здесь десятки деревьев оказались вырубленными.

— Раньше здесь летом было, как в парке, — кроны деревьев спасали от солнца и дождя. Дорога от дома к остановке была, как прогулка, — переживают местные.

Городские власти уточнили — здесь идёт ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги». И вырубленные деревья опасны, по мнению чиновников.

— Вырубают старые дефектованные деревья, будет расширение, остановочные карманы, тротуары. Дорога в реконструкции. На тех участках, где это возможно, высадят новые деревья, — ответили порталу 76.RU в мэрии Ярославля.

Жители остались без парковой зоны

Жители остались без парковой зоны

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

деревьядороги

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Richi
    17 авг 2019 в 07:18

    тысячи лет так делали.... и вот опять.