Гаишники наказали экстремальных гонщиков, катавшихся верхом на легковушке в Ярославской области

В выходные в Сети появилось видео, как парни катаются верхом на легковушке. Некоторые ярославцы назвали это развлечением и только порадовались за молодых людей. Но сотрудники Госавтоинспекции шутку не оценили. Они вычислили по номерам водителя автомобиля и наказали штрафом в тысячу рублей.



— В отношении водителя сотрудниками ГИБДД вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля и наложен штраф. С водителем проведена профилактическая беседа, — сообщили в управлении ГИБДД России по Ярославской области.

