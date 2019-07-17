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Гаишники наказали экстремальных гонщиков, катавшихся верхом на легковушке в Ярославской области

Они вычислили водителя по номерам

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Забава могла закончиться травмами

Фото: «Жесть Ярославль» / Vk.com

В выходные в Сети появилось видео, как парни катаются верхом на легковушке. Некоторые ярославцы назвали это развлечением и только порадовались за молодых людей. Но сотрудники Госавтоинспекции шутку не оценили. Они вычислили по номерам водителя автомобиля и наказали штрафом в тысячу рублей.

— В отношении водителя сотрудниками ГИБДД вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля и наложен штраф. С водителем проведена профилактическая беседа, — сообщили в управлении ГИБДД России по Ярославской области.

На этой неделе сотрудникам полиции пришлось гоняться за школьниками. Подростки угнали иномарку и катались на ней по Заволжскому району. Но потом устроили ДТП

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
17 июл 2019 в 16:44

поФиглактическая беседа? типа ата та по попе?вай как страшно.

Гостья
17 июл 2019 в 17:20

Хорошо хоть не травмировались и на том спасибо

шпанка
17 июл 2019 в 16:23

я где лишение прав?